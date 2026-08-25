Perrito murió tras ser atacado con arma cortopunzante en Tocancipá: comunidad pide justicia

La muerte de Sultán, un perro conocido y querido por habitantes de Tocancipá, Cundinamarca, generó indignación entre los residentes del municipio. El animal, que vivía en las calles pero era alimentado y cuidado por vecinos del sector, murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante durante un altercado con otro perro.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, los hechos se registraron en inmediaciones del sector conocido como Reservas de Alejandría, en la vereda Canavita. Sultán se encontraba en el lugar cuando se habría presentado una disputa con otro perro, que, según testigos, sería de raza pitbull.

El animal que acompañaba al hombre señalado en el caso no llevaba bozal. En medio de la situación, y después de la disputa entre los perros, el hombre habría utilizado un cuchillo que llevaba entre sus pertenencias para atacar a Sultán.



Según los testimonios recogidos sobre el hecho, el perro habría recibido seis heridas con el arma cortopunzante en diferentes partes de su cuerpo. La gravedad de las lesiones ocasionó posteriormente su muerte.



Aunque permanecía en condición de calle, los vecinos le proporcionaban alimento y afecto, por lo que su muerte generó consternación entre quienes lo conocían en el sector y posteriormente en redes sociales tras visibilizarse el caso.

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Uno de los aspectos que también ha causado indignación es que, después de la agresión, el hombre señalado habría continuado tranquilamente su camino junto al perro que llevaba consigo. Entretanto, algunos residentes manifiestan temor ante posibles represalias, una situación que ha aumentado la preocupación en la comunidad.

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• Medidas para prevenir incendios forestales en Cundinamarca.

• En Tocancipá, hombre es señalado de matar a un perro.



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Personería pide investigar la muerte de Sultán

El personero de Tocancipá, Juan Sebastián Segovia, se refirió al caso y expresó la preocupación de la comunidad por la muerte del animal. El funcionario señaló que Sultán tenía aproximadamente ocho años y calificó lo ocurrido como un hecho que genera conmoción en el municipio.

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“En Tocancipá nos encontramos profundamente preocupados y conmovidos con la muerte de un perrito callejero llamado Sultán, aproximadamente tenía ocho años, que fue brutalmente asesinado”, afirmó Segovia.

Según explicó el personero, el ataque habría ocurrido a raíz de inconvenientes relacionados con la mascota del hombre señalado. Ante lo ocurrido, hizo un llamado a las autoridades encargadas de adelantar las investigaciones para que se identifique al responsable y se establezcan las acciones correspondientes.

“Estamos pidiendo y solicitando a los entes investigadores, a la Fiscalía, a todos aquellos que pueden adelantar el proceso que se tomen medidas, se individualice al responsable y se haga justicia con este tipo de casos”, manifestó.

El funcionario también cuestionó que puedan presentarse hechos de maltrato contra animales sin que se adelanten las respectivas investigaciones.

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“No podemos permitir que los animalitos sigan siendo maltratados y menos que una persona crea que tiene la posibilidad de asesinar brutalmente a un perro y que no pasa nada”, agregó.

Hombre señalado quedó en libertad

El hombre señalado de haber atacado a Sultán quedó en libertad. Esta situación llevó a que desde el municipio se solicite que el caso avance y que el responsable pueda ser judicializado, de acuerdo con lo que establezcan las autoridades competentes.

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La comunidad hizo un llamado para que se ponga en función la Ley Ángel, Ley 2455 de 2025, que establece medidas relacionadas con la protección de los animales frente al maltrato, el abandono y la tenencia irresponsable.

La normativa contempla sanciones para conductas de crueldad y lesiones graves contra animales, así como para hechos que ocasionen su muerte, además de otras medidas contempladas por la legislación.

Precisamente, el personero de Tocancipá hizo referencia a esta legislación al solicitar que el caso de Sultán sea atendido por las autoridades y se determine la responsabilidad correspondiente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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