Presidente Petro presenta el himno oficial de la COP16: "Paz con la naturaleza"

En la tarde de este martes, 8 de octubre de 2024, el presidente de Colombia Gustavo Petro dio a conocer el himno oficial de la COP16, evento que se llevará a cabo en Cali desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2024.

A través de su cuenta en X, el jefe de Estado dejó ver un clip audiovisual de 47 segundos que muestra los paisajes naturales del país y destaca a músicos y comunidades indígenas.

“Paz con la naturaleza, oh, ah, oh, ah. La casa grande celebra, oh, ah, oh, ah. Paz con la naturaleza, oh, ah, oh, ah. La casa grande celebra en la sucursal…”, dice el himno de la COP16.

El canto combina melodías de la región Pacífica colombiana con la característica salsa de Cali. Además, se destacan cantos indígenas con instrumentos de percusión autóctonos de las comunidades locales.

La composición musical incluye otros instrumentos de percusión latina como congas, timbal y la marimba. También se escucha el piano y el trombón.

Imagen y logo de la COP16

El trabajo visual está acompañado de la imagen y el eslogan oficial de la COP16 que fue presentado durante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia, por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La imagen abre el clip audiovisual y está de forma permanente en todo el desarrollo del video. Se trata de una inspiración en la flor de Inírida, una especie endémica de Colombia.

El logo se menciona en el himno de la COP16: “Paz con la naturaleza”.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, se pretende con este símbolo hacer “un llamado a la reflexión para mejorar la relación que tenemos con el ambiente y repensar un modelo económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza”.

Por ahora se desconoce la identidad del compositor del himno de la COP16.

