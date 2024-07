Gobierno y gremios empresariales empezaron a definir agenda económica que irá al Congreso

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sostuvo un encuentro con voceros de Aliadas, la alianza que reúne 40 gremios que a su vez aglutina a más de 7.000 empresas en Colombia para empezar a definir la agenda económica que irá al Congreso.

La reactivación económica y la agenda legislativa fueron los temas principales de la jornada.

“Hay otro paquete de reactivación económica que no va a ser presentado hasta no discutirlo con las bancadas y con los gremios económicos y los sindicatos del país, y hay una agenda ordinaria del Congreso con la reforma laboral, con la reforma de la salud”, manifestó Cristo.

De la agenda económica se ha hablado de la inversión forzosa que tendrían que hacer los bancos, pero que no convence del todo a los gremios.

María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas, expresó: “Una inversión forzosa que ya hoy existe es a través del consenso y lo que pedimos y que se ha venido trabajando es que salga de un consenso, de un debate conjunto para llegar a las mejores ideas y propuestas en ese sentido".

Por su parte, Guillermo Henrique Gómez, presidente de Acodrés, aseguró que “es muy difícil aceptar esas herramientas porque generan un ruido en el mercado muy fuerte y pueden alterar muchas condiciones de seguridad precisamente para el desarrollo de los negocios. Yo creo que hay herramientas mucho más fáciles y mucho más prácticas que el Gobierno puede llegar a considerar”.

Sobre reforma tributaria, los gremios también tienen reparo. Algunos consideran que bajar la tasa de renta corporativa a las empresas conllevará efectos para los demás colombianos, que tendrán que compensar con mayores impuestos.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, dijo: “Mirar muy bien el tema presupuestal y saber cómo podemos hacer un ajuste desde el gasto que no es inversión, que no es productivo, que no se refleja y que no genera un empuje hacia lado de crecimiento, y más bien priorizar ese gasto hacia el lado de inversión para poder aumentar el crecimiento”.

En días pasados, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que radicarán ante el Congreso una reforma tributaria para financiar el presupuesto del próximo año y que buscarán tramitar una ley de financiamiento para compensar la reducción de la inversión en el presupuesto general de 2025.

