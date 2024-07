Analdex analiza propuesta de Petro de inversión forzosa: “No resulta saludable”

Tras la instalación de una nueva legislatura en el Congreso y el discurso pronunciado por el presidente Petro, son muchas las reacciones que se han suscitado. Javier Díaz, presidente de Analdex, analizó el tono del jefe de Estado durante su alocución y la propuesta de una inversión forzosa.

“Evidentemente, veo que el tono sosegado, tranquilo, en el discurso del presidente es muy positivo. Porque lo hemos visto en ocasiones anteriores en un tono muy agresivo. Hay que resaltar el tono sosegado del discurso”, indicó Díaz.

Sobre la inversión forzosa en la agricultura, vivienda y exportación, el presidente de Analdex analizó sus implicaciones.

“En el discurso del presidente habló de la posibilidad de un acuerdo nacional. Ya lo había mencionado hace 2 años durante su posesión. Ahora habla de un acuerdo nacional, pero en el tema de la activación hace mención a la inversión forzosa. Eso no resulta saludable para el sector financiero, porque si yo capto y tengo que llevar a inversión forzosa una parte de esa captación me deja menos recursos para destinar al crédito y no pueden bajar las tasas de interés como se quiere”, manifestó Javier Díaz.

¿Mejor un acuerdo nacional?

Al contrario de una inversión forzosa, el presidente de Analdex planteó “un pacto por el crédito. De tal manera que sea en común acuerdo con el sector financiero que se logre aumentar la colocación de este sector en los sectores que quiere el presidente, que son turismo, manufactura, agricultura y exportaciones. Creo que eso sería una mejor vía y pondríamos en práctica lo que él plantea de un acuerdo nacional”.

“La salud del sector financiero es muy importante. Una inversión forzosa, más allá de las que ya tiene el sector, nos llevaría a una situación no deseable. Plantear un acuerdo como lo señala el ministro de Hacienda es posible. Unifiquemos el discurso del Gobierno y lleguemos a plantear una estrategia que nos permita aumentar la colocación sin llegar a esa inversión forzosa, que se contradice con lo que él quiere, que es que bajen las tasas de interés”, concluyó.

