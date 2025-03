Ben Affleck sobre su divorcio con Jennifer López: "Dos personas tratando de entender sus vidas"

Después de una relación marcada por idas y venidas, el actor Ben Affleck y la cantante Jennifer López se casaron en el 2022. Su boda fue para sus seguidores el cierre perfecto de una historia de amor, sin embargo, tras dos años de matrimonio la pareja decidió separarse.

Ahora, tras meses de especulación, el actor se refirió por primera vez a su divorcio con la cantante, en una entrevista para la portada de la edición de abril de la revista GQ. En la publicación, el ganador del Óscar reflexionó sobre sus nuevos planes y su intención de revolucionar Hollywood, y también explicó algunos puntos de la relación con su ex.

(Lea además: Jennifer Lopez y Ben Affleck se separan: ¿quién pidió el divorcio?)

Diferencias de temperamento

Affleck, de 52 años, explicó que su temperamento contrastaba con el de López, de 55 años, quien suele ser más abierta con su vida pública. "Mi temperamento es un poco más reservado que el suyo. Como ocurre en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud ante estas cosas".

Publicidad

No obstante, también explicó en la entrevista publicada el pasado 25 de marzo: "Creo que hay mucha gente que ha gestionado la fama con más destreza que yo, entre ellos Jennifer".

Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían estado separados desde abril de 2024. FB: Jennifer Lopez

El actor habló sobre su participación en el documental "The Greatest Love Story Never Told", en el que parecía incomodo por la exposición de su relación. “Hablé un poco sobre eso y sobre mi vida personal, algo que no me importa siempre que se transmitan mis verdaderos sentimientos, intenciones y creencias”, explicó.

Publicidad

Sin embargo, también aseguró que no fue algo determinante en la ruptura. "No es que puedas ver ese documental y decir: 'Ahora entiendo los problemas que tenían estos dos'".

Un divorcio sin resentimientos

Affleck y Lopez estuvieron casados por dos años antes de separarse en 2024. La cantante y actriz solicitó el divorcio en agosto de ese año. A pesar de ello, el actor dejó claro que no hay resentimientos entre ellos. "Espero haber sido claro en que realmente esta es alguien a quien respeto mucho", aseguró en la entrevista con GQ.

Sobre el final de su relación, Affleck insistió en que no hubo un solo motivo o un evento específico que los llevara a la separación. "La verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente cree", dijo. "Es solo la historia de dos personas tratando de entender sus vidas y relaciones, como todos los demás".

Adicionalmente, insistió: “No hay ningún escándalo, ninguna telenovela, ninguna intriga”.

Jennifer Lopez fue reconocida por su trayectoria artística por la revista Variety - Foto: AFP

Publicidad

La postura de Jennifer López

Por su parte, López habló sobre la separación en una entrevista con Interview Magazine en octubre de 2024. Aunque reconoció que fue un proceso difícil, aseguró que no se arrepiente de la relación. "Casi me mata para siempre. Casi lo hizo... pero ahora, al verlo de otra manera, pienso: 'Esto era exactamente lo que necesitaba'", confesó.

La cantante, quien ha estado casada y divorciada en tres ocasiones antes de su matrimonio con Affleck, aseguró que está disfrutando su nueva etapa de soltería. "No estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años, estando en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué puedo hacer cuando soy solo yo volando por mi cuenta?", afirmó en la entrevista con Interview Magazine.

Publicidad

(Lea también: Jennifer Lopez y Ben Affleck: ¿cómo repartirán sus bienes tras el divorcio? )