Premios Bafta 2024: esta es la lista de los nominados

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta, por sus siglas en inglés) oficializó los nominados a la edición 2024 de los Premios Bafta.



Oppenheimer se perfila como favorita al recibir 13 nominaciones, entre ellas, mejor película, mejor actor con Cilian Murphy y mejor actriz con Emily Blunt.

Poor Things está nominada en 11 categorías y películas como Los asesinos de la Luna de Martin Scorsese y Zona de interés también compiten en los galardones que se entregarán el próximo 18 de febrero en Londres.

Lista de nominados a Premios Bafta 2024

Mejor película

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Mejor película británica

Desconocidos

How to Have Sex

Napoleón

Pobres criaturas

Amor en Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

La zona de interés

Debut destacado de un guionista, director o productor británico

Lisa Selby - Blue Bag Life

Christopher Sharp - Bobi Wine: The People's President

Savanah Leaf, Shirley O'Connor, Medb Riordan - Earth Mama

Molly - Manning Walker - How to Have Sex

Elle Glendinning - Is There Anybody Out There?

Mejor película de habla no inglesa

20 Days In Mariupol

Anatomía de una caída

Vidas pasadas

La sociedad de la nieve

La zona de interés

Mejor documental

20 Days In Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

La vida de Michael J. Fox

Wham!

Mejor película de animación

El chico y la garza

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

Elemental

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Mejor dirección

Justine Triet, Anatomía de una caída

Andrew Haigh, Desconocidos

Alexander Payne, Los que se quedan

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, La zona de interés

Mejor guion original

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Maestro

Vidas pasadas

Mejor guion adaptado

Desconocidos

American Fiction

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor actriz protagonista

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

Fantasia Barrino, El color púrpura

Margot Robbie, Barbie

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Vivian Oparah, Amor en Rye Lane

Mejor actor protagonista

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Paul Giamatti, Los que se quedan

Teo Yoo, Vidas pasadas

Mejor actriz protagonista

Claire Foy, Desconocidos

Danielle Brooks, El color púrpura

Da'Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Emily Blunt, Oppenheimer

Rosamund Pike, Saltburn

Sandra Hüller, La zona de interés

Mejor actor de reparto

Dominic Sessa, Los que se quedan

Jacob Elordi, Saltburn

Paul Mescal, Desconocidos

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr, Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Mejor casting

Desconocidos

Anatomía de una caída

Los que se quedan

How to Have Sex

Los asesinos de la luna

Mejor dirección de fotografía

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejor maquillaje y peluquería

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Napoleón

Pobres criaturas

Mejor banda sonora

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Saltburn

Pobres criaturas

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Mejores efectos visuales

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol 3

Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte Uno

Napoleón

Pobres criaturas

Mejor cortometraje británico de animación

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Mejor cortometraje británico

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such A Lovely Day

Yellow