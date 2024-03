¿De qué equipo de fútbol colombiano es hincha el periodista Iván Mejía Álvarez?

A pesar de haber visto a muchos equipos de fútbol durante sus 50 años de trayectoria en el periodismo deportivo, hay uno en especial que dejó huella en el corazón del Iván Mejía Álvarez. ¿Cuál es?



El amor de Iván Mejía Álvarez con el fútbol nació en 1958, cuando acompañado de su padre presenció un partido entre Millonarios y el América de Cali en el estadio El Campín, en Bogotá. Pese a que en dicha ocasión los escarlatas perdieron 1 a 4 contra los embajadores, el caleño quedó atado al equipo de su ciudad natal, algo curioso, puesto que su papá era aficionado de Santa Fe.

“Me gustó porque siempre he estado con los más débiles, siempre he tenido la tendencia de proteger al más débil y me cayó bien ese color rojo”, confesó el periodista.

Aunque el aclamado comentarista Iván Mejía Álvarez tuvo la oportunidad de presenciar 9 mundiales de fútbol y 3 Juegos Olímpicos, admite que a sus 73 años sigue siendo fiel hincha del América. “Sigo diciendo abiertamente que sí, que me encanta 'la mecha’. Soy hincha del América y no lo niego”, destacó.

De acuerdo con Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y amigo de Iván Mejía Álvarez, la fidelidad de su compañero profesional con el Ámerica puede explicarse porque esos “son amores que uno nunca disuelve”, convencido de que muchos se quedan por el resto de su vida con ese equipo que ven por primera vez.

Esta pasión de Iván Mejía Álvarez por 'la mechita’ ha sido de público conocimiento, haciendo que sus cercanos recuerden con cariño cómo el periodista acompañó al equipo cuando este obtuvo su primera estrella.

“En 1979, uno de los personajes que vi saltando en la primera estrella del América en el Pascual Guerrero, cuando le gana a la Unión Magdalena, ese título lo celebró Iván Mejía Álvarez como un niño”, contó Guillermo Díaz Salamanca, amigo del comentarista.

Su gran fanatismo no lo ha nublado de dar su opinión frente al actuar del equipo, algo que su propio hijo, Iván Andrés Mejía, respalda. "Él siempre fue abiertamente hincha del América de Cali, como buen vallecaucano, pero siempre muy crítico también de los diferentes momentos", comentó.