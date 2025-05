En Suba, Bogotá, barbero samario fue asesinado mientras trabajaba: el crimen quedó en video

En las últimas horas se conoció el cruel asesinato de un barbero en la localidad de Suba . En video quedó el momento en que un sicario ingresó al establecimiento comercial y le propinó varios impactos de bala a la víctima, quien falleció mientras estaba siendo llevada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Este hombre, identificado como Heyder Villa, de 42 años, era un barbero oriundo de Santa Marta, Magdalena, y en la localidad era conocido como El Mago.

Sobre las 7:24 de la noche del martes 29 de abril, 'El Mago' se encontraba haciendo un corte cuando el sicario entró y le disparó. Heyder corrió hacia el fondo del establecimiento comercial para evitar que le siguieran disparando. En ese momento, el asesino aprovechó para escapar sin ser identificado, pues tenía puesto un casco de motocicleta color negro.

Los clientes y demás trabajadores que se encontraban en la barbería, ubicada en la calle 143B con carrera 141, quedaron impactados al ver cómo Heyder era baleado y se cubrieron para que las balas no los alcanzaran a ellos también.

Heyder, luego de recibir los impactos de bala y correr hacia el fondo de la barbería, se desplomó en el piso. Los compañeros de trabajo de Villa de inmediato le brindaron atención y lo intentaron trasladar a un centro asistencial. Sin embargo, llegando al hospital murió. Los médicos lo recibieron sin signos vitales.

Por el momento, se desconoce cuál fue el motivo por el que asesinaron al barbero y se investiga si el hecho tiene que ver con ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales, aunque no hay registro de que la víctima perteneciera a una organización criminal. Se espera que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes para poder identificar al asesino y darle pronta captura.

"No alcanzamos a casarnos": esposa de barbero asesinado en Suba

A través de redes sociales, la pareja sentimental de la víctima, Margarita Valdes, envió un sentido mensaje por el dolor que le produjo la pérdida de su novio, con quien se iba a casar. “Ay, mi negro, qué dolor me has dejado, no entiendo qué pasó. Heyder Villa, siempre te voy amar, amor de toda mi vida”, mencionó.

La mujer agregó: “Dios mío, por qué te llevaste a mi negro. Ay, Dios, me duele el alma, mi negro. No alcanzamos a casarnos. ¿Por qué la vida es tan injusta, mi amor, si estábamos tan felices? Me has dejado sola con tus niños, que eran el amor de tu vida. No entiendo por qué tú, un marido y padre ejemplar. Amor, quisiera que todo fuera un mal sueño. Tengo el corazón roto, mi negro. Te amo y siempre te amaré”. Margarita compartió este mensaje junto a un video en donde Heyder le pidió matrimonio.

Cifra de homicidios en Bogotá

Durante el primer trimestre de 2025, Bogotá registró 281 homicidios, lo que representa un aumento del 18,5% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este incremento convierte a los primeros tres meses del año en el trimestre más violento desde 2019.

El uso de armas de fuego ha sido el principal medio empleado en estos crímenes, lo que plantea un desafío significativo para la administración distrital, que busca reducir la tasa de homicidios a 8 por cada 100.000 habitantes para 2027. A pesar de este panorama preocupante, el informe también destaca un aumento en el número de denuncias por delitos, lo que podría reflejar una mayor confianza en las instituciones de seguridad.

Localidades más inseguras de Bogotá:

Las localidades más inseguras de Bogotá en 2025 incluyen Los Mártires, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño. Estas zonas presentan altos índices de delitos violentos y hurtos, lo que las convierte en focos de preocupación para las autoridades y la ciudadanía.

Los Mártires es una de las áreas con mayor incidencia de delitos, especialmente relacionados con el tráfico de drogas y el robo a personas. Su ubicación céntrica y la presencia de zonas comerciales han contribuido a la actividad delictiva.

Ciudad Bolívar, por su parte, enfrenta problemas de seguridad debido a la presencia de bandas criminales y altos niveles de violencia interpersonal. La falta de infraestructura y oportunidades económicas agrava la situación.

Antonio Nariño también se destaca por su inseguridad, con un aumento en los casos de hurto y violencia. La percepción de riesgo en esta localidad ha crecido, afectando la calidad de vida de sus habitantes.

A pesar de estos desafíos, las autoridades han implementado estrategias para mejorar la seguridad, como el aumento de patrullajes y la instalación de cámaras de vigilancia. Sin embargo, la percepción de inseguridad sigue siendo un problema significativo en estas zonas.

