Majida Issa asegura que habló 'telepáticamente' con un tiburón: "Casi me muero"

Majida Issa es una reconocida actriz colombiana que ha atrapado a millones de colombianos con su talento, sensualidad, carisma y voz en diferentes producciones. La famosa ha brillado frente a las cámaras dándole vida a grandes historias, pero en su vida también ha pasado por experiencias que parecen de ficción.



Una de esas anécdotas, por ejemplo, sucedió cuando estaba en medio del mar y se encontró con un tiburón con el que empezó a hablar telepáticamente.

"Me meto a una playa y empiezo a ver que en la orilla la gente hace como señas y los guardacostas estaban ahí", recordó la famosa, pero ella no entendía nada y siguió disfrutando del mar. "De repente veo la aleta del tiburón. Gritaban que no se muevan, 'stay, stay', la gritería en español y en inglés".

En ese momento, Majida Issa utilizó un mecanismo de defensa increíble que resultó en una divertida anécdota. "Venía nadando hacia mí y mi reacción fue la cosa menos esperada. Yo me puse a hablar con el tiburón, 'yo sé que estoy en tu casa, es tu terreno, yo no te voy a hacer daño".

Agregó que "yo hablaba con el tiburón y me iba hundiendo. Cuando ya estaba cerquita cerré los ojos porque el corazón se me iba a salir, el agua se sentía hirviendo cuando pasó".

Finalmente el animal pasó sin hacerle ningún daño, al notar que el tiburón ya estaba lejos, aseguró la actriz, "ahí fue que me entró el ataque de pánico y empecé a tratar de llegar a la orilla y se me hacía eterno el camino. Cuando llegué a la orilla entendí que casi me muero, pero después la risa que nos ha dado a todos que yo hablaba con el tiburón mientras me hundía, sin moverme, eso fue bullying de años".