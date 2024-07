Érika Zapata recibió regalo especial de una seguidora mientras grababa el Ojo de la Noche

Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más queridas por los televidentes de Caracol Televisión. Su historia de vida y particular manera de narrar las noticias llaman la atención de los colombianos. Es por eso que muchos, cuando se la cruzan por las calles, no dudan en manifestarle su aprecio y admiración.

A través de sus redes sociales, Érika Zapata suele compartir con orgullo los nuevos logros de su carrera profesional y su vida personal. Recientemente, mostró muy emocionada el momento en el que una seguidora la sorprendió con un regalo especial.

¿Qué le regalaron a Érika Zapata?

Sucedió en horas de la noche en Medellín, cuando la periodista se encontraba trabajando para crear el contenido del Ojo de la Noche de Noticias Caracol en su ciudad natal. En medio de su trabajo, una seguidora se le acercó con un detalle para ella.

"Miren qué alegría, estoy aquí con Alejandra, que tan hermosa me regaló este obsequio, no me lo esperaba el día de hoy que estoy aquí haciendo el Ojo de la Noche, un reportaje muy bonito. Ella lo hizo con mucho cariño", expresó Érika Zapata mientras mostraba a la cámara el retrato que la mujer le entregó.

Se trata de un dibujo de la periodista, realizado con una gran técnica, para expresarle su admiración. Así lo detalló la misma Alejandra, la artista detrás de este dibujo que explicó el motivo por el que hizo el retrato y el por qué de algunos detalles.

"Quise hacerle esto en honor porque siento que ella nos representa a todo este país, que es auténtica y que conecta con muchas personas a través de la palabra", detalló. También dijo que en el retrato le pintó una corona con flores de boca de dragón que, para ella, representan la esencia de la periodista.

Érika Zapata finalmente agradeció mucho a su seguidora por este detalle y mostró que enmarcó el retrato y lo ubicó en un lugar muy especial de su casa.

