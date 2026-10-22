Luto en el cine: murió Tom Skerritt, legendaria estrella de 'Top Gun' y 'Alien', a los 93 años

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento del célebre actor estadounidense Tom Skerritt a los 93 años de edad. Su muerte ocurrió el pasado miércoles 21 de octubre por causas naturales en Palermo, Argentina, según confirmaron sus familiares a medios especializados estadounidenses como The Hollywood Reporter. La familia del intérprete enfatizó que Skerritt no padecía enfermedades degenerativas y que su deceso se produjo de manera apacible.



La triste noticia fue dada a conocer públicamente el jueves 22 de octubre de 2026 a través de un emotivo comunicado difundido por su círculo más cercano. En la declaración oficial, sus allegados compartieron unas sentidas palabras sobre la dimensión personal del artista:

“Mientras el mundo conocía a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocíamos por su sentido del humor, su curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio, los veteranos, el mundo natural y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces”.



¿Quién era Tom Skerritt?

Nacido bajo el nombre de Thomas Roy Skerritt, el actor creció en el seno de una familia de clase media en Detroit, donde su padre era un pequeño empresario y su madre se dedicaba al hogar. Durante su juventud, sirvió durante cuatro años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de encarar su formación académica. Tras realizar estudios en la Wayne State University, ingresó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para especializarse en cine, fascinado e inspirado por una proyección de la película 'Citizen Kane'.

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Su debut en la gran pantalla se produjo en 1962 con la película independiente sobre la Guerra de Corea War Hunt, realizada con un presupuesto de tan solo 250,000 dólares. Dicha producción resultó histórica, ya que también marcó los debuts cinematográficos de futuras leyendas como Robert Redford, Sydney Pollack y Francis Ford Coppola. Aunque Skerritt y Redford compitieron inicialmente por el mismo papel protagónico, la experiencia forjó entre ambos una sólida amistad que perduró durante toda su vida. Décadas más tarde, Redford lo dirigió en la aclamada cinta 'A River Runs Through It' (1992), donde Skerritt interpretó al reverendo John Maclean.



A lo largo de más de 60 años de carrera, Tom Skerritt se consolidó como uno de los actores más versátiles y reconocidos de Hollywood, caracterizado por encarnar a personajes de autoridad serios, sabios y reflexivos. Su primer gran salto a la fama internacional ocurrió con la sátira bélica 'MASH' (1970), dirigida por Robert Altman, la cual le abrió las puertas a producciones de gran envergadura. Entre sus papeles más icónicos en el cine destacan el capitán Dallas en 'Alien' (1979) y el inolvidable Comandante Mike 'Viper' Metcalf (1986).



También participó en títulos aclamados como 'The Turning Point' (1977) —donde recibió el reconocimiento del National Board of Review—, 'The Dead Zone' (1983), 'Poltergeist III' (1988), 'Steel Magnolias' (1989) junto a Sally Field, 'Contact' (1997) al lado de Jodie Foster, 'Lágrimas del Sol' (2003) y la comedia 'Ted' (2012). Skerritt fue nominado en dos ocasiones al premio Emmy, obteniendo el galardón como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática en 1993.

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Al momento de su fallecimiento, a Tom Skerritt le sobrevivían su tercera esposa, Julie Tokashiki, y sus cinco hijos, quienes junto a millones de fanáticos alrededor del globo despiden a una auténtica leyenda de la era dorada del cine contemporáneo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co