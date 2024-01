Mamá de Lauren Duski, cantante de La Voz, fue hallada sin vida

La cantante estadounidense Lauren Duski, reconocida internacionalmente por su participación en el programa La Voz (The Voice en Estados Unidos), atraviesa una terrible tragedia. En los primeros días del año, su madre fue hallada sin vida.



Tras algunos días de silencio, Lauren Duski decidió pronunciarse sobre la repentina muerte de Janis, su madre. Con una emotiva publicación, la cantante le dio un último adiós a la mujer que murió a los 59 años.

El cuerpo sin vida de Janis, según el informe policial revelado por la revista People, fue encontrado por las autoridades dentro de un auto y con un arma de fuego al lado. La mujer tenía una herida de bala en el pecho, razón por la que la teoría principal es que la madre de la cantante se habría suicidado.

La investigación por esta repentina muerte sigue abierta por parte de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, en su publicación de Instagram, Lauren Duski habría confirmado que su madre Janis se quitó la vida, aludiendo a algunos detalles de salud mental.

"Le dije adiós a mi mejor amiga y mi heroína el pasado viernes. Mi mamá era el mejor ser humano que he conocido. Nadie amaba más fuerte que ella", expresó la cantante de La Voz al inicio de su emotiva publicación.

Lauren Duski publicó varias imágenes de la vida de su madre, mostrándola como una mujer valiente, aventurera y amorosa. También hizo honor a algunas de las pasiones que más disfrutaba la mujer que también fue capitana de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, como salir a pescar.

"Ella ofreció todo su ser, corazón y alma a todos los que encontró y siempre sostuvo el espejo para recordarte lo maravilloso y especial que eras. Ella puso la barra sobre la luna. Ella adoraba a su familia y a sus nietos. Ella era una soñadora sin fin. Brillante. Una potencia absoluta", agregó mencionando también sus estudios en odontología para "proporcionar atención de salud oral a veteranos militares de Michigan discapacitados y sin hogar".



Luego hizo referencia a las sospechas de las autoridades sobre el suicidio de la mujer de 59 años y realizó una invitación a las personas para que valoren su salud mental.

"No estaba planeando compartir esto, pero estos últimos días he estado sintiendo la atracción más violenta en mi corazón para recordaros que por favor hablen unos con otros. Si estás luchando, no te avergüences. No te avergüences. Tu salud mental no es nada de lo que avergonzarse y tampoco hablar de ello. Todos estamos tratando de navegar por esta hermosa y desordenada vida. He aprendido que incluso los humanos más fuertes tienen un punto de quiebre. Sé paciente y amable contigo mismo".