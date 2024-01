Manuel Turizo decepcionó a sus fanáticos al publicar foto besando a su novia

Como la mayoría de personas, Manuel Turizo recibió el año 2024 rodeado de sus seres queridos. El cantante colombiano compartió en sus redes algunos de esos momentos y dejó decepcionados a algunos seguidores al confirmar que sigue en una relación amorosa con Joselina Sorza.



Aunque pocos sabían que Manuel Turizo tenía novia desde hace años, pues el artista ha sido muy receloso con su vida privada, para recibir el nuevo año, estuvo acompañado de su enamorada y lo presumió muy feliz en sus redes sociales.

Ante sus más de 14 millones de seguidores en Instagram, el cantante monteriano publicó una imagen besando a su novia en medio de la celebración en familia que tuvieron el pasado 31 de diciembre. "Ojalá sean muy felices porque eso es lo importante, family, el 2024 nos lo comemos vivo sí o sí", escribió el artista en su publicación.

En las fotos se le ve muy feliz y enamorado junto a la joven, pero la reacción de varios de sus seguidores, especialmente su público femenino, no fue tan positiva. "Con esa primera foto me amargué ya el 2024", "Manuel no puedes enamorarme y salirme con esto ahora", "Se me fue Maluma y ahora este también", "Quién es la mujer que besa a mi esposo", "Ya perdí mis esperanzas", se lee en algunas de las reacciones.



La protagonista de las fotos que despiertan envidia y desilusión es Joselina Sorza, una empresaria colombiana que desde el año 2019 sostiene una relación amorosa con el cantante, pero que no suele aparecer en las redes sociales de Manuel Turizo o estar presente en eventos públicos con él.

Sobre Sorza se ha conocido a través de los años que nació en el año 2000 en la ciudad de Valledupar y que tiene su propia marca de ropa llamada Ayré. La primera vez que se le vio junto a Manuel Turizo fue en 2019, en un concierto de Nicky Jam.

Esta publicación se da justo después de que Manuel Turizo estuviera en el centro de una polémica por una foto besando en la boca a su mamá. Ante los malos comentarios, el monteriano decidió responder de una manera bastante contundente. El artista publicó un video besando nuevamente a su progenitora.