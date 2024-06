María Lucía Fernández revela qué quiso estudiar antes de comunicación y por qué no lo hizo

María Lucía Fernández se ha destacado durante su carrera profesional como una de las presentadoras más importantes de Colombia. La bogotana le reveló al programaLa Redalgunos de sus secretos para mantenerse vigente en la televisión y hermosa.

Antes de entrar al mundo de la televisión, María Lucía Fernández lo que quería ser era médica. No pasó los exámenes de admisión de esa época y decidió estudiar optometría.

“Dije 'voy a hacer un semestre de optometría y vuelvo y me presento a medicina', pero en la carrera pensé: ‘Uy, no, qué pereza, yo no quiero estar en un consultorio, no es lo mío’. Y ahí me encontré la comunicación social”.

“En una familia de clase media, común y corriente, que entrara a una universidad privada con esos costos era muy duro para los papás”, recuerda María Lucía, que trabajaba los fines de semana para ayudar económicamente en su casa y a quien, un día, estando en el segundo semestre, la vida le dio un giro de 180 grados.

“De pronto me encontré una vez en un taller de fotografía y la directora en ese entonces de Casa Fabricato me dijo: ‘¿Por qué no me ayudas?, nos hace falta una modelo, tienes la estatura y te pagamos’. Y yo dije: ‘Ah, bueno, si me pagan, sí’. En esa época estaban Viena Ruiz y Martha Lucía Pereiro, y terminé yo en una pasarela con ellas dos modelando. Me ayudaba yo económicamente y terminé de pagar mi carrera modelando”.

Malú, como se le conoce en el medio, fue contratada por reconocidos diseñadores de modas para lucir sus prendas y terminó siendo modelo de Telas Lafayette.

En los años 80, los estándares de belleza en el modelaje eran muy estrictos, lo que representaba un desafío para María Lucía.

“Tal vez traje de baño sí hice alguna vez, pero lencería no. Había un grupo de modelos con unos cuerpazos absolutamente divinos. La juventud, a los 20 años, aguanta cualquier cosa, pero obviamente sí tenía cuidado de mantener la línea, porque en esa época éramos todas muy delgadas, ese era el referente y esa era la imagen. Hoy, por fortuna, eso está revaluado porque no todas las mujeres somos iguales y eso es válido en cualquier pasarela. La delgadez como el exceso de gordura son enfermedades y hay que saberlas manejar”.

En 1989, la periodista ingresó al mundo de la televisión y ha sido la cara de las noticias por más de 35 años, algo que la llena de orgullo.

“Las mujeres después de los 50 años seguimos estando y siendo vigentes delante de la pantalla. Y eso es muy importante, porque a las periodistas que vienen detrás de mí les estoy alargando su vida al aire. Es muy importante también que los televidentes, la gente que ve noticias, aprenda que una mujer, después de los 50 años, sigue siendo bella, inteligente y vigente”.

La bogotana tiene 57 años y se siente bella y radiante. No le interesa seguir los estándares de belleza para complacer a los demás.

“No peleo con la belleza, no me importa envejecer con dignidad, no me hago absolutamente nada y que aprendan a ver que nosotras ya tenemos ‘pata de gallina’. Y en un país como Colombia, donde se le rendía años atrás el culto a la belleza, donde las mujeres obligatoriamente tenían que ser así o asá, donde la gente lucha por verse joven, creo que es muy importante que la gente aprenda a ver envejecer a las mujeres. A los hombres con canas no les dicen nada, mientras a las mujeres con canas las llaman ‘esa vieja cucha o no sé qué’. Creo que el tema de las cremas y el tema de tener, digamos, es un tema de sensaciones más que de realidad”.

María Lucía Fernández opina que “mantener la piel o mantener la belleza es un tema más de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Y los genes ayudan un poquito”.

La presentadora tiene claro que, para mantenerse así de regia, es necesario tener una excelente alimentación, seguir practicando natación y realizar largas caminatas por las montañas de Colombia, lo que en realidad le da salud y felicidad.

