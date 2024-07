Mujer le robó beso al cantante Alan Ramírez y todo quedó en video: "Es, claramente, acoso"

Una situación que vivió Alan Ramírez abrió debate en las redes sociales. El cantante se encontraba departiendo con sus seguidores tras una presentación cuando fue abordado por una seguidora que le pidió una foto y le robó un beso.

Alan Ramírez reacciona a beso robado por una fanática

Son muchos los famosos que viven situaciones incómodas con seguidores que no respetan su espacio personal. Anteriormente le sucedió a Maluma y ahora al cantante popular Alan Ramírez.

Según se puede observar en un video publicado por La Red, de Caracol Televisión, el cantante estaba saliendo de una presentación, escoltado por la policía, cuando fue rodeado por varios fanáticos. Muchos de ellos se acercaban al artista para pedir fotos y saludos, a los cuales Alan Ramírez accedía con gusto.

En un momento, una mujer se acerca al cantante y le pide una foto, cosa que Alan Ramírez acepta. Ella se ubica al lado de él y le pide que le dé un beso en la mejilla para que quede registrado en la foto. El artista accede al deseo de la fanática y se dispone a darle un beso, pero en ese momento ella se gira y le da un beso en la boca.

Alan Ramírez reacciona bastante sorprendido en ese momento, mientras que las otras personas que están en el lugar se ríen de la situación. Después de lo sucedido, el cantante sigue dando foto a los seguidores, pero se limpia la boca.

El mismo Alan Ramírez compartió el video en sus redes sociales y escribió: "¿Qué opinan ustedes? Beso robado de frente". Ante la pregunta del cantante se ha abierto un debate en las redes sociales con la situación: mientras algunos lo encuentran gracioso, para otros el tema es claramente un acoso contra el artista.

"Me encantó la reacción del policía", "Y si fuera al contrario ¿qué la pasaría al hombre?", "Él se limpia", "Él no se ve incómodo", "¿Así, o más ofrecida?", "Ella tenía todo fríamente calculado", "Eso es acoso, se pasan, me imagino las reacciones si fuera de un hombre hacia una mujer", se lee en diversos comentarios.

