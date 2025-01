Sasha y Milan, hijos de Shakira, siguen los pasos de su mamá y debutan en el mundo de la música

El 11 de mayo de 2023, Shakira le presentó al mundo una nueva faceta de sus hijos, Sasha y Milan, con quienes protagonizó la canción y video musical de ‘Acróstico’, esto en medio del lanzamiento de su más reciente álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, el cual ha sido todo un éxito y originó una gira mundial.

Casi un año después de su lanzamiento, en la mañana de este sábado, 25 de enero de 2025, Shakira compartió a través de sus historias de Instagram el nuevo proyecto que emprendieron sus pequeños, quienes también son hijos del exfutbolista Gerard Piqué.

(Lea además: Shakira abrió concurso para que fans puedan estar en el escenario de su tour: ¿cómo participar? )

La artista barranquillera escribió: “Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha”. Añadió que en la canción “‘The one’ Sasha cantando y Milan en la batería, y en ‘It’s all for you’, Milan cantando junto con otros jóvenes talentos”.

Sasha y Milan siguen los pasos de su mamá - Instagram: @shakira

Publicidad

En aquella historia, Shakira colocó el link a Spotify para que sus más de 90 seguidores puedan escuchar el álbum que lleva por nombre ‘Let it beat’, el cual está conformado por doce canciones, algunas de ellas en inglés y otras en español.

Shakira ha compartido el orgullo que siente por el camino de sus hijos en la música

Cuando se estrenó el sencillo ‘Acróstico’, Shakira escribió en Facebook: “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. ¡Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.

Publicidad

(Lea además: Yo Me Llamo Shakira presumió resultados de cirugías que se hizo para parecerse más a la original )