¿Shakira hizo playback en la final de la Copa América? Le llueven críticas

Shakira hizo historia en la final de la Copa América 2024 al ser la primera artista en dar un show en el medio tiempo del partido. Durante siete minutos y 15 segundos la barranquillera emocionó a miles de fanáticos; sin embargo, en las redes sociales también hay críticas para la cantante, pues la descubrieron supuestamente repitiendo el playback de una presentación anterior.

>> Lea también: Shakira agradeció a la selección Colombia por "tanta emoción" que brindó en Copa América

¿Qué es playback y para qué sirve?

Hacer uso del playback se ha convertido en una práctica cada vez más común entre los artistas y muy criticada por sus seguidores. Consiste en la reproducción de una pista de audio, previamente grabada, mientras se da una presentación en vivo. De esta manera el cantante no hace tanto esfuerzo al bailar y cantar en vivo y hay menor riesgo de cometer errores.

A pesar de su uso para evitar errores en las presentaciones, los artistas deben asegurarse de seguir el ritmo de la grabación para evitar que se note el uso de la pista. Además, muchos seguidores consideran esta práctica un engaño a los asistentes a sus conciertos, quienes quieren escucharlos en vivo.

Publicidad

¿Shakira usa playback?

Videos virales en redes sociales dejarían en evidencia que Shakira usó playback en su reciente presentación en la Copa América, especialmente en el momento en que interpretó Hips Don't Lie. Varios internautas recordaron su show en el Time Square y encontraron una gran similitud.

En los videos se aprecia que en el momento de interpretar la canción, Shakira hace exactamente las mismas pausas y pide a las personas que levanten las manos en el mismo momento, además de terminar con un aullido. Se trataría del mismo audio, utilizado en dos presentaciones diferentes.

Publicidad

Aunque esta es una práctica común en varios artistas, en las redes sociales no se lo perdonan a Shakira. "Desde el Super Bowl viene repitiendo lo mismo", "Lo malo no es el playback, sino usar la misma pista en dos eventos"; "Algunos eventos no permiten cantar en vivo para evitar errores", "Van como tres presentaciones iguales", "Shakira puede hacer lo que quiera", se lee en diferentes reacciones.

>> Le puede interesar: Shakira "impactó y devoró" con su presentación en la final de la Copa América 2024