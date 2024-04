Shakira se corona como la reina del ranking de las canciones de fútbol más pegadizas de la historia

La cantante barranquillera Shakira ha estado ligada al mundo del fútbol no solo por su antigua relación con Gerard Piqué, sino porque en varias ocasiones prestó su voz para interpretar las canciones de los torneos mundiales de este deporte.



Un estudio llevado a cabo por el portal SeatPick reveló la lista de canciones de fútbol más pegadizas de la historia del deporte, donde Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira ocupa el primer lugar.

Para hacer el ranking, el portal utilizó 4 variables de clasificación: bailabilidad, energía, cuántas palabras tiene y qué tan positiva es la canción, además de su desempeño en plataformas de streaming.

"Este himno dinámico fue lanzado en 2010 como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA de ese año. Desde entonces, sigue siendo uno de los cantos de sirena más populares de América del Sur y la ciencia nos muestra por qué", destacó SeatPick.

La canción fue calificada con un 7,6 en bailabilidad, 8,7 en energía, 7,4 en valencia y 8,42 en habla, dándole un promedio general de 8,35/10.



Lista de canciones pop más pegadizas de la historia del fútbol, según SeatPick

1. Waka Waka (This Time for Africa) (Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010)

2. Trinidad Cardona – Hayya Hayya (Better Together)

3. Ricky Martin – La Copa de la Vida

4. Pitbull – We Are One (Ole Ola) (feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte)

5. K’NAAN – Wavin’ Flag (The Celebration Mix)

6. Martin Garrix – We Are The People (feat. Bono & The Edge)

7. Nelly Furtado – Força

8. New Order – World in Motion

9. Nicky Jam – Live It Up (feat. Will Smith & Era Istrefi)