Shakira y un conmovedor mensaje a los fans que "me han sostenido cuando las piernas flaqueaban"

En medio del boom por el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, Shakira se sinceró sobre los duros momentos que pasó y reconoció que el apoyo de sus seguidores fue clave en el proceso de reconstrucción tras separarse del exfutbolista Gerard Piqué.



Para la barranquillera, “realizar este álbum ya ha sido duro por las condiciones en las que lo hice, estaba en carne viva, con un cuchillo entre los dientes, lamiéndome las heridas y recogiendo del suelo los pedazos, intentando salir del barro, o transformar ese barro en una gema preciosa, y eso acabó sucediendo”.

Según declaró Shakira en entrevista con Noticias Caracol, “sus lágrimas se convirtieron en triunfo y en la alegría de saber que estaba acompañada, que no me sentí sola en ningún momento, porque tengo los mejores fans del mundo, el mejor público. Conozco muchos fans de muchos artistas, pero ningunos como los míos, son los más aguerridos, los más comprensivos, los más leales, los que me han sostenido en los momentos en los que me flaqueaban las piernas, en momentos en los que dudaba de mi propio valor como mujer, ellos me recordaron quién soy y qué puedo lograr hacer, me mostraron mi propia fuerza. Luego yo también he visto en ellos su propia fuerza. Espero que cuando este álbum esté afuera los acompañe a atravesar momentos de la misma manera que a mí".



Y justamente refiriéndose a sus fanáticos, la barranquillera enfatizó en que el camino que vivió, por fortuna, no lo ha recorrido sola, pues considera que hay “un público sosteniéndome en un diálogo, ha sido un diálogo sanador en el que se ha producido la alquimia, transformación de todas esas emociones, esos sentimientos como el dolor, que se transforma en fuerza y resiliencia, y la rabia en amor y en creatividad y en productividad. Ha ocurrido por ese diálogo con el público y con miles de mujeres que me han abrazado, me han acompañado en todo este proceso”.