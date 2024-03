¿Dónde puede escuchar Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum de Shakira?

Tras pocos minutos de su estreno, Las mujeres ya no lloran, el nuevo álbum de Shakira, ya era tendencia mundial. Este trabajo discográfico, que cuenta con 17 canciones y hasta mensajes para Gerard Piqué, su ex.



Los fanáticos de Shakira se están preguntando dónde pueden escuchar esta producción. No se preocupen, pues está en todas las plataformas digitales.

Usuarios de Apple Music pueden escuchar el álbumaquí.

Usuarios de Spotify pueden escuchar el álbumaquí.

Usuarios de Pandora pueden escuchar el álbumaquí.

Usuarios de Deezer pueden escuchar el álbumaquí.

Usuarios de Amazon Music pueden escuchar el álbumaquí.

Usuarios de YouTube pueden escuchar el álbumaquí.

Sin lugar a duda, una de las canciones que más impactó de Las mujeres ya no lloran fue Última, la canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué, su expareja.

La cantante barranquillera habló de la historia detrás de este tema: "Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto".

Asimismo, contó que el tema, sin salir a la luz, ya había sacado varias lágrimas: "Cuando le toqué esta canción al jefe de marketing de Sony, él vino y comenzó a llorar. Nunca había visto llorar a un hombre en mi estudio. He visto llorar a muchas mujeres en mi estudio, pero a ningún hombre”.



Letra completa de Última

Antes que nada te agradezco lo vivido.

Por favor déjame hablar no me interrumpas te lo pido.

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido.

Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas.

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta.

Pero ahora.

He decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa.

Tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban.

Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba.

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente.

Seguramente con el tiempo me arrepienta.

Y algún día quiera tocar tu puerta.

Pero ahora debo aprender a estar sola.

Se nos perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.

Se nos rompió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.