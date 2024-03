Shakira confiesa que su nuevo álbum fue una terapia: "La música también sirve de apoyo emocional"

Shakira estrenará este 22 de marzo de 2024 su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran. En entrevista con el programa Hoy, la barranquillera reveló el proceso creativo detrás de este trabajo, del que se espera que rompa récords en reproducciones.



"Es un álbum que vengo preparando hace un tiempo, casi 2 años. La gente ha conocido unas 7 canciones y ahora presento 8, en total 16 canciones que recogen las experiencias de estos 2 años que han pasado", comentó Shakira.

Para la cantante, las experiencias de vida que ha atravesado durante estos años quedaron reflejadas en Las mujeres ya no lloran, en el cual también se exponen las lecciones aprendidas: "Sobrevivir todas estas experiencias, estar aquí, y una nueva perspectiva hacia la vida".

Desde la visión de Shakira, este trabajo musical también muestra que, contrario a esconder las emociones, un comportamiento dictado por la sociedad, está bien aceptarlas y mirar para adelante.

"Es salir un poco de ese lugar de víctima y decir: 'no, miro para adelante, acepto mi propia vulnerabilidad, que es parte de la sanación y a partir de ahí me reconstruyo a mí misma'", explicó.

Confesó que las canciones han sido una verdadera terapia para superar las diferentes circunstancias por las que ha pasado y destacó que el proceso del álbum lo hizo de la mano de muchas personas importantes, entre ellos, sus fanáticos.

"Saber que había tanta gente también que se podía identificar conmigo, que había un diálogo, un eco, no era solo un monólogo. Constantemente, con cada canción que iba lanzando, la gente sentía como una reverberación y muchas mujeres con las que me encontraba en la calle que me abrazaban, que me decían que estaban en una situación similar a la mía y que a través de mi música también sentían un apoyo de emocional", concluyó Shakira.



Listado de canciones de 'Las mujeres ya no lloran', el nuevo álbum de Shakira

1. Puntería ft Cardi B

2. La Fuerte ft Bizarrap

3. Tiempo sin verte

4. Cohete ft Rauw Alejandro

5. (Entre paréntesis) ft Grupo Frontera

6. Cómo, Dónde y Cuándo

7. Nassau

8. Última

9. Te Felicito ft Rauw Alejandro

10. Monotonía ft Ozuna

11. BZRP Music Session Vol. 53

12. TQG ft Karol G

13. Acróstico ft Milan y Sasha

14. Copa Vacía ft Manuel Turizo

15. El Jefe ft Fuerza Regida

16. BZRP Music Session Vol. 53 (Tiesto Remix)