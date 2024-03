Shakira confiesa que en su nuevo álbum “estaba en carne viva, lamiéndome las heridas”

Shakira estrenó su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’ y contó en Show Caracol que pudo salir adelante gracias a sus fans. Además, confesó cuál fue la canción que más le costó escribir y sus próximos proyectos.



“Son 16 canciones, un recorrido meses y meses de trabajo, vivencias, pérdidas, ganancias, experiencias aprendidas, lecciones aprendidas y un renacimiento personal. Eso es este álbum, pero ya no es solo mío, es de mucha gente a la que creo se ha sentido representada, en las que han conocido y faltan por conocer, y que creo que me han estado acompañando paso a paso y que juntos hemos creado, porque siento que no lo he hecho sola, es un público sosteniéndome en un diálogo. Ha sido un diálogo sanador en el que se ha producido la alquimia, transformación de todas esas emociones, esos sentimientos como el dolor, que se transforma en fuerza y resiliencia, y la rabia en amor y en creatividad y en productividad. Ha ocurrido por ese diálogo con el público y con miles de mujeres que me han abrazado, me han acompañado en todo este proceso”, reconoció la barranquillera.

La artista habló, entre otras, de cómo cada una de las canciones de este álbum la ayudaron a levantarse.



“No sé si recuerdas con Monotonía, en el video salgo con un hueco en el pecho, la primera canción con la que se inaugura este proceso del álbum. Con Te felicito, que estoy como un robot, y luego con la Sesión 53, que es cuando realmente empiezo a quitarme un peso de encima, empiezo a sentir un alivio, ¿no? Jaja. Me siento mejor, ‘¿por qué?’, me decía Bizarrap. Es cuando empieza el proceso de sanación, desde el minuto uno, desde que empiezo a elaborar esos sentimientos, esas emociones intensas, las empiezo a elaborar, ya sea a través de letras, canciones, videos, imágenes, lo lírico. Luego, cuando sale la Sesión 53 y empiezo a recibir ese eco de tantas mujeres y hombres, los veo cantar a todo pulmón en las discotecas, ese grito de guerra 'las mujeres ya no lloran', ahí empiezo a sentir que me empiezo a reconstruir a mí misma. La Sesión 53 es un antes y un después para mí. Y luego, con TQG también... recuerdo que la Sesión 53 sale en enero y luego con TQG llegamos a número 1 con Karol G y no entendía nada, solo me sentía con más fuerzas, el público me ayudó a ganar confianza en mí misma, a recordarme mi propia fuerza y a no dejarme victimizar por mí misma”, subrayó.

Contó cómo vivió su proceso de sanación tras el fin de su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos, y agradeció a sus fans por el soporte que le dieron.



“Yo creo que realizar este álbum ya ha sido duro por las condiciones en las que lo hice, estaba en carne viva, con un cuchillo entre los dientes, lamiéndome las heridas y recogiendo del suelo los pedazos, intentando salir del barro, o transformar ese barro en una gema preciosa, y eso acabó sucediendo. Por eso mis lágrimas las comparo con el diamante, encontré esa metáfora para expresar mi proceso de sanación, cómo esas lágrimas se convirtieron en triunfo y en la alegría de saber que estaba acompañada, que no me sentí sola en ningún momento, porque tengo los mejores fans del mundo, el mejor público. Conozco muchos fans de muchos artistas, pero ningunos como los míos, son los más aguerridos, los más comprensivos, los más leales, los que me han sostenido en los momentos en los que me flaqueaban las piernas, en momentos en los que dudaba de mi propio valor como mujer, ellos me recordaron quién soy y qué puedo lograr hacer, me mostraron mi propia fuerza. Luego yo también he visto en ellos su propia fuerza. Espero que cuando este álbum esté afuera los acompañe a atravesar momentos de la misma manera que a mí".

¿Qué viene para Shakira en esta nueva etapa musical?

“Ahora lo próximo es una gira, cantar todas las canciones, que será como la culminación de todo ese camino, la celebración de ese encuentro físico entre mi manada y yo, con ganas de que suceda cuanto antes. Será la gira más importante de mi vida”, puntualizó Shakira.