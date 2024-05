Así fue el día en el que Luz Piedad Eusse murió en el Autódromo de Tocancipá

El 19 de noviembre de 2023, la periodista de Blu Radio Luz Piedad Eusse presentaría ante el gremio automovilístico su proyecto de ropa deportiva. En compañía de su pequeña hija fue al Autódromo de Tocancipá, sin pensar que lo que pretendía ser la materialización de un sueño, acabaría siendo su último día de vida.

Joaquín Rincón, quien durante años fue la pareja de Luz Piedad Eusse, comentó al equipo de Expediente Final que ese día su esposa no debía estar en el Autódromo, puesto que tenían un compromiso familiar. "Nunca íbamos a una reunión el uno sin el otro. Curiosamente, ella insistió locamente porque quería irse a lanzar la marca. A pesar de que en 8 días había otro evento, ella quería que fuera en TC 2000", comentó Rincón.

Luz Piedad Eusse tenía un especial cariño por el TC 2000, puesto que ella fue la primera mujer en ser campeona de la Clase B de dicha competencia. Ese día, la bella periodista se levantó a maquillarse, ya que siempre le gustaba estar arreglada. Arregló a su pequeña hija, María José, y salió al recinto deportivo, no sin antes darle el que sería su último beso a Joaquín.

"Ella montó sus historias muy feliz en el Autódromo y yo dije: 'amo ver a mi mamá así, porque ese es su lugar feliz'", recordó Daniela Charry, hija de Luz Piedad Eusse.

Las condiciones climáticas en Tocancipá no fueron las mejores, haciendo que la lluvia y los fuertes vientos cubrieran el recinto deportivo. La periodista se encontraba en la terraza de la zona VIP del Autódromo en compañía de su pequeña hija, cuando poco antes de las 2:00 p.m. una estructura les cayó encima.

El colapso dejó 3 personas lesionadas, entre ellas la hija de la periodista. Lupi, como le decían de cariño a Luz Piedad Eusse, perdió la vida en el lugar. Tenía 40 años.

"Hay algo que nunca se me va a olvidar y es entrar al hospital y ver a mi hermanita de 10 años golpeada y que me diga: 'hermanita, no te asustes, pero mi mamá está muerta'", recordó Charry.

Tras el impacto inicial, los familiares de Luz Piedad Eusse la despidieron con un funeral corto, en el cual decenas de personas se acercaron para darles el pésame. "Todavía es duro y quién sabe cuándo nos vamos a quitar esta imagen de la niña de la cabeza. Es muy duro, esperemos que Dios nos dé paciencia para aguantar estos años", comentó nostálgico Germán Eusse, padre de la fallecida periodista.

