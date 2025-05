¿Quién es Luis Alberto Peña, hombre asesinado por quien presidente Petro pidió minuto de silencio?

Luis Alberto Peña fue el nombre que el presidente Gustavo Petro dijo en medio de su discurso de este 1 de mayo de 2025, Día del Trabajo. Este hombre nombrado por el mandatario fue asesinado en el municipio de Miranda, Cauca, en la mañana de este jueves mientras, dijo el jefe de Estado, hacía perifoneo para invitar a marchar a los ciudadanos a favor de las reformas del Gobierno nacional.

El presidente Petro pidió “hacer un minuto de silencio. Un señor ya de edad, campesino, llamado Alberto Peña, militante de la Colombia Humana de Miranda Cauca, haciendo perifoneo e invitando a la marcha en una moto fue asesinado por los ejércitos del narcotráfico. Quiero un minuto de silencio por Alberto Peña asesinado hace unos minutos en Miranda, Cauca, allá donde estuvimos con estas banderas azules, blancas y rojas firmando la paz con un comandante herido casi en esa misma región, el comandante Carlos Pizarro”.

Tras las palabras del presidente Gustavo Petro, el público que asistió a las marchas del Dia del Trabajo y se congregó en la Plaza de Bolívar guardó silencio durante unos momentos. Después, el jefe de Estado dijo que “Alberto es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. A Alberto lo matan por pinto, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral”.

Petro agregó que “mis ancestros hablan de las deudas de la sangre, porque es sangre también de mi familia porque mi familia ya no es solo Petro, mi familia es el pueblo de Colombia y han derramado sangre de mi familia y de donde vivieron mis ancestros eso no se perdona, se devuelve, pero yo no lo voy a hacer. Al militante de Colombia Humana asesinado hoy, simplemente por convocar la consulta popular, no lo vamos a vengar con sangre porque ya demasiada sangre ha corrido en Colombia por la venganza”.

Según el presidente Gustavo Petro, “su honor y su recuerdo (el de Luis Alberto Peña) va a ser ganar la consulta popular en Colombia y no le quiero poner el nombre de venganza, no es así. Es unidos, en paz y alegres, cada vez más fuertes, cada vez más poderosos porque esta vez el poder ya no está detrás de esa mortaja negra ni quien disparó sobre nuestro compañero Alberto. El poder está en sus corazones unidos, su poder está en sus cerebros unidos, su poder está en los puños unidos de todo el pueblo colombiano cuando conmigo, no sé si adelante o atrás, marchemos a volver realidad la democracia en Colombia. Yo quiero ver a las mujeres de Colombia llegar de nuevo a abrazar a sus hijos y a sus hijas con amor. Yo quiero que si hay hombreo mujer juntas en ese hogar se abracen con el sol aún y no en la media noche, donde solo hay vampiros; muchos pululan entre estos edificios, pero he aprendido mi en mi existencia, y por eso estoy vivo, que los vampiros desaparecen a la luz del sol”.

Después de hablar sobre el militante de la Colombia Humana asesinado en Miranda, Cauca, el presidente de la República leyó ante los colombianos que asistieron a la Plaza de Bolívar las 12 preguntas de la consulta popular que se radicarán ante el Congreso de la República, el cual tiene plazo de un mes para responder.

Asesinato de Alberto Peña - Redes sociales

