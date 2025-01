Así está la casa en la que Diomedes Díaz pasó sus últimos días: “Vivió en la humildad”

El famoso cantante de vallenato Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013 en su casa en Valledupar, Colombia, debido a un paro cardiorrespiratorio mientras descansaba en su cama. Aunque ha pasado más de una década desde su muerte, sus seguidores siguen interesados en conocer más sobre su vida y legado.

Recientemente, el acordeonero Jorge Vergel publicó un video en sus redes sociales donde recorre la casa en la que vivió y falleció El Cacique de La Junta. El video comienza mostrando la fachada de la vivienda ubicada en el barrio Los Ángeles. De dos pisos, cuenta con una reja externa que protege la entrada.

La habitación en la que falleció

Vergel se desplazó luego a la habitación donde Diomedes Díaz pasó sus últimos momentos, incluida la cama donde se produjo su deceso, la cual - aseguran - permanece intacta. El cuarto, ubicado en el primer piso, tiene vista a una fuente y a una imagen de la Virgen del Carmen, de quien el artista era fiel devoto y lo demostraba en sus canciones y conciertos.

El video también muestra algunos elementos de la habitación, como el armario y una nevera que, según Vergel, aún conserva las huellas de El Cacique. Además, se puede ver el baño que estaba dentro de la habitación.

La humildad del Cacique

A pesar de su gran fama, el lugar no muestra grandes lujos, algo que notaron los fanáticos del artista vallenato. En los comentarios del video, muchos exaltaron la humildad de Diomedes Díaz con mensajes como: “Esa humildad del cacique hasta el último día de su vida grande sí señor el No 1 👏👏👏”, “Toda la vida vivió en la humildad”, y “Siempre me imaginé que vivía entre más lujos. ¡Qué viva el Cacique!”.

¿Cómo murió Diomedes Díaz?

Para diciembre de 2013, Rafael Santos, uno de los hijos más mediáticos de El Cacique de La Junta, planeaba celebrar la Navidad junto a su padre Diomedes Díaz, como lo hacían todos los años. Sin embargo, de manera sorpresiva, recibió una llamada telefónica en la que le informaban del grave estado de salud de su papá.

"Ya él estaba muerto en Valledupar cuando las señoras que vivían con él dicen 'está muy mal', ya él estaba muerto, ya él llevaba seis horas de muerto en el cuarto, estaba solo en el cuarto. ¿Cómo una persona convaleciente lo van a dejar solo en el cuarto?”, aseguró en el 2018.

El Cacique de La Junta murió por un paro cardiorrespiratorio, pero Rafael Santos señaló entonces: “Dicen que de un infarto y el corazón de mi papá estaba recién construido, recién hecho, tenía para 8 años mi papá de haberse operado el corazón”.

La despedida del Cacique

El sepelio de El Cacique de La Junta fue impresionante, multitudinario y doloroso. Colombia entera sintió su partida. “Eso fue muy triste, todo se paralizó, se nubló hasta el sol… fue un dolor muy grande”, aseguró Rafael Díaz Maestre, hermano de Diomedes.

El Cacique sabía cómo quería despedirse de esta tierra y de sus seguidores. “Decía ‘el día que yo me muera no vaya a llorar, debilita la familia, no se llora, deme ese gusto y si llegan dos perros abajo del cajón déjelos ahí y así fue, llegaron dos perros un día antes de enterrarlo y se postraron abajo del cajón, durmieron ahí abajo”, señaló Rafael Santos.

La vida y muerte de Diomedes Díaz siguen siendo un tema de gran interés para sus seguidores, quienes continúan recordando y honrando su legado musical y personal.