Así fue la vida de 'Turrón' Álvarez, ídolo del fútbol colombiano y salvador de Atlético Nacional

El equipo de fútbol colombiano Atlético Nacional tiene una gran historia, una que muchos de sus seguidores aseguran que no existiría de no ser por Humberto 'Turrón' Álvarez, el primer gran ídolo que portó con orgullo sus colores. En momentos de crisis, fue la pasión de este jugador por la hinchada verdolaga lo que mantuvo al conjunto deportivo en marcha.

Humberto 'Turrón' Álvarez evitó que Atlético Nacional desapareciera con la 'Natillera'

El talento de Álvarez brilló desde finales de los años 40, cuando el equipo tenía el nombre de Atlético Municipal. A pesar de su juego destacado en la cancha, una crisis económica tuvo al equipo al borde de la extinción. Sin embargo, la 'Natillera' fue su estrategia para evitar que Atlético Nacional dejara de existir.

María del Pilar Pérez, miembro de la barra Pueblo Verdolaga, señaló a Expediente Final que, gracias a la 'Natillera', "'Turrón' Álvarez para nosotros es el salvador de Nacional, él fue la cara visible de Nacional para salvarlo".

Como muchos otros equipos del país, la falta de apoyo económico los llevaba a desaparecer por no tener cómo pagarle a sus jugadores. Pero el amor que este capitán tenía por su equipo lo llevó a liderar una actividad en la que los mismos futbolistas buscaron los apoyos económicos para poder seguir jugando. Gracias a esto, Atlético Nacional no solo aseguró su existencia, sino que en el año 1954 consiguió su primera estrella.

La 'natillera', iniciativa de Humberto 'Turrón' Álvarez, salvó a Atlético Nacional - Foto: Expediente Final

¿Por qué 'Turrón' Álvarez rechazó millonarias ofertas para jugar en el exterior?

Esta iniciativa para inyectarle vida al conjunto deportivo, así como la elegancia de su juego, las gambetas y su temida precisión, lo convirtieron en el primer ídolo del Atlético Nacional. También empezaron a destacarlo en el exterior.

En la cúspide de su carrera, 'Turrón' Álvarez sufrió una lesión en su rodilla derecha, pero eso no fue un impedimento para que clubes internacionales se interesaran en integrarlo a sus filas. "Él nunca lo quiso hacer, llegaron a ofrecer de Brasil, de Europa, era el mejor jugador. Él era amante, de su ciudad, de su barrio, de sus amigos", señaló Álvaro 'Polaco' Galeano, columnista de Las Cápsulas de Carreño.

Eran mediados de los años 50 y grandes directivos de equipos como el Bologna de Italia y Botafogo de Brasil lograron ver jugar a Humberto Álvarez y le ofrecieron millonarias sumas para que abandonara Atlético Nacional y se fuera con ellos. No lo hizo por amor a su equipo.

Hoy cumpliría años nuestro primer gran ídolo; jamás olvidaremos la natillera, fue el gesto que mejor describe tu amor por Nacional, no olvidaremos que sembraste las bases de nuestra grandeza y moldeaste nuestro ADN de jugar bonito 🥹👏



Feliz cumpleaños, eterno “Turrón” 💚🤍 pic.twitter.com/Y9e0wsZQcT — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 13, 2024

"Él me mostraba los contratos, 2.000 libras esterlinas cada mes, apartamento y todas las comodidades y aquí no tenía nada, no le pagaban. Entonces yo le pregunté: 'Abuelo, ¿vos por qué no te fuiste al Bolgna?' y me dijo que no se quiso ir por amor a Atlético Nacional", recordó su nieto Miguel Ángel Orrego.

'Turrón' Álvarez dejó pasar muchas oportunidades a nivel internacional porque era muy apegado a su país, pero sí jugó para otros equipos nacionales. Estuvo en el Deportivo Cali y el Independiente Medellín.

'Turrón' Álvarez enfrentó la pérdida de sus dos hijos

Humberto Álvarez se casó con Ángela Londoño y tuvo tres hijos, dos de ellos con desenlaces fatales. Beatriz Álvarez, hija de 'Turrón', detalló en Expediente Final cómo fueron las tragedias de sus hermanos Jhon y Fernando, las cuales marcaron su familia.

A Fernando le quitaron la vida en un robo, "se fue a bajar del carro y lo estaban esperando, hasta los zapatos se los quitaron". Por otro lado, a su hermano Jhon lo que lo afectó hasta el último de sus días fue la diabetes, "él murió de tres paro cardiorrespiratorios, yo era la que lo cuidaba".

'Turrón' Álvarez no era un hombre de mostrar sentimientos, pero por esos años se le vio desanimado, callado y distante, algunos creían que se debía a la tristeza por la partida de sus hijos o porque presentía que el siguiente era él.

Así fueron los últimos días de 'Turrón' Álvarez

A sus 87 años fue diagnosticado con alzhéimer, las secuelas de su lesión en la rodilla derecha le seguían afectando y, además, no veía bien por su ojo derecho. En medio de esos momentos, en los que ya no tenía tanta lucides, la hinchada de Atlético Nacional decidió hacerle un homenaje.

Humberto 'Turrón' Álvarez fue homenajeado por la hinchada verdolaga a sus 89 años - Foto: Expediente Final - Cortesía La Tertulia Verdolaga

La última vez que sus seguidores lo vieron con vida fue en noviembre de 2018 en el programa La Tertulia Verdolaga, donde la barra Pueblo Verdolaga decide reconocer al hombre como su primer gran ídolo.

Andrés Ríos, director del programa, señaló que el exjugador "tenía 89 años cuando lo entrevistamos y la parte mental estaba bastante afectada, ya no era muy lúcido. Entonces preguntas puntuales de fútbol no las respondía, tocaba apelar a algunos recuerdos".

Humberto 'Turrón' Álvarez falleció a pocos días de cumplir sus 90 años, el 9 de junio de 2019, dejando un gran vacío para la hinchada verdolaga. Lo que más agravó su condición fue un accidente casero, en el que sufrió una fractura en el fémur y un fuerte golpe en la cadera.

Fue su nieto Miguel Orrego el último que lo acompañó en vida. "Cuando yo llegué, estaba esperando que yo llegara, me miró y yo le dije: 'Abuelo, váyase tranquilo que yo estaré aquí'. A los cinco minutos murió".