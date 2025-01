Elvis Álvarez, campeón de boxeo, fue asesinado por sicarios cuando estaba al borde del retiro

El 16 de julio de 1995, Elvis Álvarez, un reconocido campeón de boxeo, fue asesinado a los 30 años, por dos sicarios mientras se cruzó con la procesión de la Virgen del Carmen. Su muerte dejó un vacío gigante en el mundo del deporte.

“Es el único colombiano que ha sido campeón mundial dos veces en categorías diferentes”, mencionó Moisés Fuentes Rocha, boxeador retirado a Expediente Final.

El deporte marcó su vida

Desde muy niño, Elvis Álvarez supo que su gran pasión era el boxeo. En su colegio, sus padres eran convocados constantemente para informarles que él era muy peleonero.

“Era muy peleón en la escuela. Una tarde llegó un señor y me preguntó que si a mi hijo le gustaba el boxeo y yo le dije que sí. Entonces ese señor se lo llevó para la liga de boxeo de Antioquia y empezó a entrenar”, dijo Hernando Álvarez, padre de Elvis.

Comenzó su carrera amateur a los 13 años, participando en torneos locales. Su fama se inició en los campeonatos del barrio y en los torneos intermunicipales. Desde entonces, su nombre empezó a ser escuchado entre los deportistas.

Desde muy pequeño, Elvis Álvarez supo que su pasión era el boxeo. Expediente Final

El mejor título como padre

A los 18 años, debutó como boxeador profesional y se convirtió en padre de una niña llamada Jineth. Su bebé se convirtió en la luz de sus ojos. Mientras la madre de la niña se fue a perseguir su sueño de ser artista circense, él se dedicó a cuidar de su hija.

"Para mí, fue un muy buen papá. Me cuesta mucho porque tengo todos los recuerdos lindos con él. Jugaba conmigo, era muy payaso y se tiraba al piso. Me cargaba a caballito, me llevaba y me traía regalos. Era una persona que se esmeraba por llenar ese vacío que dejaba cada vez que viajaba", reveló Jineth, hija mayor de Elvis.

Con el asesinato de Elvis, su hija, quien en ese entonces tenía 8 años, quedó huérfana. Ahora, el legado de su padre recae en ella, quien ha seguido sus pasos y se dedica al boxeo.

Su segundo hijo, Brayan Steven, fue fruto de su amor con Sandra García. No obstante, la relación no prosperó. Poco tiempo después, de otra relación sentimental, nació su hija menor, Cristina.

'El Artista’ en el ring

Se convirtió en campeón mundial en dos ocasiones, en diferentes categorías de peso, y ganó reconocimiento internacional en países como Panamá, Venezuela y México.

Fue conocido por su poderosa mano izquierda y habilidades defensivas, Elvis era un boxeador muy técnico y ágil, lo que le valió el apodo de ‘El Artista’ en el ring.

"Nació con esa zurda poderosa y por algo llegó a ser campeón del mundo. Era peso mosca en su categoría, pero era buenísimo. Tenía una agilidad increíble para pelear y por eso fue campeón", afirmó Moisés Fuentes.

Elvis Álvarez se convirtió en campeón mundial en dos ocasiones, en diferentes categorías de peso. Expediente Final

Los medios de comunicación de las décadas de los 80 y 90 lo exaltaban constantemente. Sin duda, era una estrella tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

"Le decían 'El Artista' porque su estilo de boxeo era como el de un esgrimista. Brincaba en la punta de los pies y tenía la habilidad y cualidad de estar siempre parado en puntas de pies", contó Elvis Mejía, boxeador retirado.

Reconocimientos y logros

Elvis Álvarez le dio a Antioquia su primer título mundial de boxeo en la categoría de peso mosca el 3 de marzo de 1989, en Medellín. El zurdo derrotó al dominicano Miguel Mercedes, y el público enalteció de emoción.

A lo largo de su carrera, disputó 42 peleas, de las cuales ganó 31. Era considerado un deportista de alto nivel y era especialmente conocido por su poderosa zurda. En 1989 y 1990, ganó los títulos más importantes de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), consolidándose como uno de los mejores en su categoría.

Elvis Álvarez fue celebrado como un héroe nacional en Colombia. Fue admirado por su resiliencia y dedicación al boxeo, alcanzando fama internacional, incluyendo una victoria icónica en Japón contra el boxeador Leopard Tamakuma.

No obstante, Elvis pensaba retirarse pronto del boxeo, así se lo hizo saber a su padre. “Me dijo ‘papá yo pienso pelear hasta los 35 años no más y ya me retiro porque ya me siento cansado’. Él murió a los 30, entonces no alcanzó”, dijo Hernando Álvarez.

Elvis Álvarez fue conocido por su poderosa mano izquierda y habilidades defensivas Expediente Final

¿Qué le pasó a Elvis Álvarez?

En 1994, ya con una victoria y un triunfo consolidado en su carrera deportiva, fue víctima del hurto de su motocicleta. En un intento de evitar el robo, los delincuentes sacaron un arma de fuego, pero logró salir ileso del incidente.

Ese hecho le trajo consecuencias, ya que desde entonces empezó a ser víctima de amenazas constantes en contra de su integridad física, según aseguró su familia.

El 16 de julio de 1995, a las 3 de la tarde, Elvis se encontró con una numerosa procesión de la Virgen del Carmen cuando dos sicarios le propinaron 12 disparos, acabando con su vida. Los hechos ocurrieron por el barrio Belencito, en Medellín.

Solo faltaban ocho días para la que sería la pelea más importante de su carrera. Sin embargo, sus sueños fueron truncados de manera trágica.

Según su familia, Elvis fue asesinado por temas de venganza. Su muerte dejó un vacío en el mundo del boxeo y en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron.

En su honor, su familia creó un club de boxeo. Su hija Jineth siguió sus pasos en el boxeo, continuando su legado, al igual que su nieta Ana Catalina. Su memoria sigue viva en fotos, trofeos y un museo dedicado a él.