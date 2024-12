El Jhonky, el profeta de la champeta, anticipó su muerte en una de sus canciones

Jhon Eister Gutiérrez, más conocido en la industria musical como El Jhonky, fue uno de los primeros cantantes de champeta de Colombia en lograr un importante reconocimiento nacional e internacional con su talento. Desafortunadamente, esa fama también le trajo envidias y problemas que acabaron con su vida.

¿Quién era El Jhonky?

Se trataba de un joven cartagenero que tenía dos grandes sueños: convertirse en un gran cantante de champeta y construirle con cemento y ladrillos la casa a su mamá. Tenía una gran relación con su progenitora y con su hermano Ludwig Gutiérrez, con quien vivía en un barrio muy humilde y en una casa con paredes de madera y cartón.

Empezó a trabajar desde muy joven como peluquero y en sus ratos libres se dedicaba a la música, hasta que a los 17 años llegó su gran oportunidad de mostrar e interpretar sus composiciones.

Aunque a su mamá no le comentó que estaba haciendo música, fue inevitable cuando empezó a ganar fama con el tema 'Te volaste la cerca', un clásico de la música champeta. "Estaba viral y él no lo sabía, en esta época se le dice viral, estaba sonando en todas partes pero nadie sabía que era El Jhonky", señaló Nilson Ángel Murillo 'Namy', productor musical.

Jhonky empezó a tener reconocimiento muy joven por su talento único - Foto: Expediente Final

Aida Cassiani, mamá de El Jhonky, aseguró que la primera vez que escuchó la canción no sabía que quien cantaba era su hijo. "Cuando yo la escuché, también un joven me dijo: 'esa la hizo su hijo. El Jhonky' y yo le dije: '¿quién es El Jhonky?', me responde: 'su hijo, el mismo Jhon Eister es El Jhonky'".

De esta manera comenzó a ser más reconocido y recibió su primera paga. Su hermano Ludwig Gutiérrez 'Pytu', señaló que en ese entonces fueron 600 mil pesos los que recibió el cantante y lo primero que hizo con ellos. "Él no tenía ropa, ni él ni yo, nos compartíamos los zapatos. Le dieron su plata y llegó a la casa con bolsas y un mercado".

Logró cumplir sus sueños

Con el paso del tiempo el nombre de El Jhonky se hacía más popular y temas musicales como 'La ruleta', 'La Fiscalía' y 'El confidente' lo llevaron a ser uno de los artistas más solicitados por los fanáticos de la champeta. De esta manera cumplió su primer sueño.

Cuando logró firmar su primer contrato, llegó el momento de cumplir el otro. Deivys Lambis, conocido como El Pokemon, detalló que "le ofrecieron carro, moto, y él no aceptó. 'Yo lo que quiero es bloques y cemento, yo quiero hacer mi casa de material' y, gracias a Dios, lo logró, antes de irse lo logró, fue la casa más bonita en la calle en la que él vivía". Sorprendió a su mamá construyendo con sus propias manos y las de sus amigos su casa.

Su humildad y carisma hicieron que cuando llegó a la cima no se olvidara de sus inicios, sino que hizo lo posible por mejorar la condición de vida de su mamá y su hermano. "La vida nos comenzó a cambiar", recordó su hermano y agregó que "cuando mi hermano comenzó a tener fama, él compraba un suéter para él y uno para mí, una gorra para él y para mí, él comenzó a vestir bien y yo también. Ahí comenzó a nacer la envidia".

Ludwig Gutiérrez 'Pytu', hermano de El Jhonky - Foto: Expediente Final

La envidia llegó a la vida de El Jhonky

Atravesando uno de los mejores momentos de su carrera y llevando prosperidad y felicidad a sus seres queridos, El Jhonky empezó a atraer la atención de personas envidiosas, aunque él no se metía en problemas con nadie y, de hecho, era considerado por sus conocidos como una persona bastante tranquila y alejada de los conflictos.

El productor Leonardo Iriarte señaló que "él no se metía con nadie, era muy reservado, muy callado. Él demostraba en la tarima, fue un artista que contagiaba y transmitía mucho cuando se paraba en la tarima, pero de que Jhonky alguna vez lo viera con rivalidad con otros artistas, nunca".

Su éxito seguía creciendo y llegó con su música a Venezuela y a los Estados Unidos en el año 2004.

¿Por qué le decían El profeta de la champeta?

Además de El Jhonky, el cantante también se ganó el título de El profeta de la champeta, esto porque muchos de sus amigos aseguraban que sus letras eran anuncios cantados del futuro. Algunos incluso piensan que en una de ellas predijo su muerte.

"Tan es así que él hizo una canción que se llamó La bala perdida y fíjate cómo murió", recordó Edison Gómez, Eddy Jay, cantante de champeta y salsa.

¿Cómo murió El Jhonky?

Un primer susto que anticipó la tragedia que iba a suceder fue el 7 de diciembre de 2004, cuando Jhonky iba por la calle con su novia y su hermano. "Veníamos de un toque, cuando vamos cruzando la esquina de la casa, sale un bandido y lo coge con un arma. '¿Tú quién te crees? Yo no como de Jhonky ni de nada'. Yo no pensé en nada, yo lo único que hice fue correr y me le fui encima, se le cayó el arma y lo agarré a trompadas, yo por mi hermano daba la vida".

El Jhonky y su hermano no prestaron mucha atención a lo sucedido y lo añadieron a la ola de envidia que estaba causando el artista en su barrio. Sin embargo, todo cambió el 31 de julio de 2005.

Esa noche su hermano lo invitó a una fiesta, pero el cantante no aceptó porque al día siguiente tenía un viaje importante. Además, el cantante en ese momento estaba más interesado en disfrutar con su novia, quien tenía cuatro meses de embarazo.

El Jhonky se volvió una leyenda en la champeta - Foto: Expediente Final

Ludwig Gutiérrez, Pytu, asistió a la fiesta sin su hermano y, en medio de la celebración, se desató una pelea entre dos mujeres. La situación fue escalando y vecinos y amigos de El Jhonky y su hermano empezaron a involucrarse, hasta que en un momento de la discusión alguien se refirió al cantante de champeta con una mala palabra.

El hermano de El Jhonky exigió respeto por su hermano y eso acaloró la situación. "Ese día me dieron siete puñaladas en la espalda y en el brazo, en la inercia de la rabia no sentí nada, después de todo me vi sangrando", recordó Pytu, quien rápidamente se fue del lugar rumbo a su casa y buscando a su hermano.

Pero mientras era refugiado por El Jhonky, varios de los involucrados en la pelea llegaron a buscarlo a su vivienda, pero ahora iban armados con armas de fuego. "Yo me llené de rabia y me les fui encima, comenzaron a disparar, pero no me hicieron nada", agregó Pytu, pero uno de esos disparos impactó a su hermano, quien intentaba ayudarlo.

"Cuando mi hermano cae a mí se me fue el mundo, se me paralizó todo, es una sensación que no se la deseo a nadie". El cantante recibió un impacto certero en la yugular que lo dejó casi de inmediato sin vida, murió en la madrugada de camino al hospital. "Eran mis dos hijos, uno se desangraba y el otro estaba entre la vida y la muerte, yo entro en shock y empiezo a gritar que 'esos no son mis hijos, no puede ser'", recordó la mamá de los dos hermanos.