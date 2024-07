¿De qué murió Darío Gómez en 2022? Detalles de las últimas horas del rey del despecho

El 26 de julio de 2022 fue uno de los días más tristes para los colombianos fanáticos del género musical de la cantina. El rey del despecho, Darío Gómez, falleció a los 71 años a causa de un infarto fulminante en su oficina de trabajo.

En febrero de 2023, el programa Expediente Final, dirigido por Diva Jessurum, le rindió homenaje al cantante de música popular contando detalles de lo que fue la carrera artística del antioqueño y lo que pasó en su último día con vida.

¿Cómo murió Darío Gómez?

Los detalles de ese oscuro día para la música colombiana los contó Olga Lucía Arcila, la mujer que fue su segunda esposa y con quien estuvo casado durante 35 años. Aunque se separaron en 2016, el vínculo continuó y ella fue su mánager hasta el día de su muerte.

A lo largo de su vida, sufrió de la presión alta y la diabetes; sin embargo, nada lo alejaba de los escenarios y de siempre posicionarse como el exponente más grande del género popular en el país. Darío Gómez tuvo grandes éxitos con Nadie es eterno en el mundo, Entre comillas y Sobreviviré, entre otros.

A pesar de los problemas de salud se mantuvo activo musicalmente hasta el último de sus días, la noche antes de morir dejó listos los últimos detalles de su próxima canción Donde nos coja la noche. El día 26 de julio se dedicó a estar en su oficina, junto a su exesposa y mánager Olga Lucía Arcila.

La mujer reveló que Darío se vio con un arquitecto, con quien “hace días no se veían, se vieron y le dijo ‘don Darío, le gané yo la apuesta y usted nunca me pagó: yo dejé de fumar y usted no. Oigan a este (mirando el cigarrillo, dijo) ‘¿Qué lo voy a dejar para que mate a otro primero que yo? A los 40 minutos… eso fue la locura”; ocurrió la muerte.

Según Olga Lucía, la muerte de Darío Gómez fue “casi que de inmediato. No dejé ni siquiera que le tomaran la presión, yo ‘bájenlo, bájenlo, bájenlo’ para llevarlo al hospital. Todavía tenía esperanzas, pero se me perdieron todas”.

