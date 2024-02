Heiner Bohórquez falleció tras haber batallado contra una fuerte depresión

Heiner Bohórquez, exparticipante de La Voz Teens 2016, acabó con su vida víctima de una fuerte depresión. Antes de morir redactó una carta despidiéndose de su familia. Su mamá era su gran amor, sin embargo, no tuvo las palabras suficientes para darle un último adiós.



El corazón de Heiner Bohórquez, quien falleció el 9 de octubre de 2022, guardaba un dolor muy fuerte que su familia únicamente descubrió cuando ya él estaba muerto.

Su familia y amigos lo conocían como Kiko. Era proveniente de Pueblo Bello, en el departamento del César, un tranquilo municipio ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar donde habita la etnia arahuaca, considerada un santuario indígena.

Desde pequeño, Heiner Bohórquez mostró su talento para la música, sin embargo, fue víctima de bullying durante varios años por su físico, pero luchó contra ello.

Luego de participar en La Voz Teens 2016 viajó a Argentina a estudiar y allí lo sorprendió la pandemia del COVID-19.

Publicidad

“Él me llamaba cada ratito cada ratito y me decía ‘mami, yo estoy más aburrido, yo hasta lloro aquí solo’, me decía. No puedo salir, no tengo amigos”, cuenta la madre de Heiner Bohórquez.

Empezó a sufrir de trastornos de sueño, tenía depresión y mucha angustia, por lo que decidió buscar ayuda médica y fue diagnosticado depresión clínica. Los psicólogos le recetaron medicamentos para que pudiera conciliar el sueño.

Publicidad

Regresó a Colombia a finales del 2021 y en el 2022 decidió retomar la universidad en Valledupar.

Desafortunadamente, en octubre de 2022, dos sobrinos de Heiner Bohórquez lo encontraron ahorcado, y aunque sus familiares lo trasladaron a un centro médico, no lograron salvar su vida.

"Él deja un mensaje donde dice que para donde él va va a estar tranquilo, que nos quiere mucho, que él va a estar feliz allá, que allá no hay llanto ni dolor”, relató Yarineth Bohórquez, hermana de Heiner Bohórquez.