La Gorda Fabiola y los detalles de la experiencia sobrenatural que vivió: ¿el cielo y el infierno?

La reconocida comediante colombiana La Gorda Fabiola , quien falleció el 19 de septiembre de 2024, habló en varias ocasiones sobre las dificultades que enfrentó debido a su estado de salud. Además, relató una impactante experiencia sobrenatural que vivió durante una intervención quirúrgica en 2018.

¿Qué pasó?

Desde 1997, a la humorista le diagnosticaron diabetes, una enfermedad que, con el tiempo, le fue causando diversas complicaciones en su salud y calidad de vida.

No obstante, en 2014 enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando los médicos le diagnosticaron problemas cardíacos. Sufrió cuatro infartos y tuvo que someterse a una cirugía de corazón abierto.

La Gorda Fabiola, con una trayectoria de más de 30 años en Sábados Felices, se convirtió en un ícono de la comedia en Colombia. Expediente Final

A pesar de la gravedad de su estado, La Gorda Fabiola nunca perdió su característico sentido del humor, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia. “Ahí es cuando empieza ese deceso grande dentro de su organismo que le duró mucho porque eso fue en el 2014 y en el 2018 es cuando ella cae en esa desnutrición tan grande...Crea una falla sistémica terrible, le para los pulmones, el corazón, los riñones, toca hacerle diálisis”, reveló Nelson Polanía, más conocido como Polilla a Expediente final.

En un estado inexplicable entre la vida y la muerte durante dos meses, vivió una experiencia sobrenatural que la marcaría para siempre. La Gorda Fabiola aseguró que pudo ver el “infierno” y la dicha del “cielo”.

“Cuando comencé a despertar y me iban desconectando de los aparatos, empecé a mirar detrás de ellos –los médicos– algo que me llamaba la atención, como una luz azulada. Cuando enfoqué, vi una imagen absolutamente hermosa: era un arcángel. Lo sé porque, al estudiar el tema, ellos son grandes. Y me dijo el que estaba detrás de los médicos: ‘Todo va a estar bien’”, dijo La Gorda Fabiola en una entrevista en 2017.

Varios de sus compañeros aseguraron que La Gorda Fabiola les habló en múltiples ocasiones sobre la presencia de arcángeles en distintos momentos de su vida. “Cuando se despertó me dijo ‘Aleja, vi los ángeles, me hablaron y me mandaron al arcángel San Rafael”, contó la humorista Alexandra Restrepo.

¿Quién era La Gorda Fabiola?

Nacida el 18 de septiembre de 1963 en Santa Marta, La Gorda Fabiola fue una importante humorista, actriz y empresaria colombiana. A lo largo de su vida, la comediante enfrentó varios desafíos de salud.

Su carrera en la comedia con una pasión innata por el humor y el entretenimiento. Su carisma y espontaneidad la llevaron a participar en programas radiales y televisivos, donde rápidamente se destacó por su estilo único y su capacidad para hacer reír al público con su ingenio y ocurrencias.

Su gran salto a la fama llegó cuando se unió al elenco de Sábados Felices, uno de los programas humorísticos más icónicos de Colombia. Con su talento y autenticidad, conquistó a la audiencia, consolidándose como una de las humoristas más queridas del país y marcando el inicio de una trayectoria llena de risas y momentos inolvidables.

Su muerte dejó un dolor en el país

Tras ser hospitalizada el 16 de septiembre de 2024 debido a su delicado estado de salud, la reconocida humorista luchó durante tres días antes de fallecer. Su partida dejó un profundo vacío en el mundo del entretenimiento colombiano, donde por años hizo reír a generaciones con su inigualable talento y carisma.

“Empecé a decirle en el oído: ‘mira mi amor, yo te prometí que iba a estar contigo hasta el final y te lo estoy cumpliendo. Cuando te hice esa promesa, mira estoy contigo hasta el final’. Pudimos hacer una despedida bonita, yo sé que ella se fue muy tranquila de vernos a todos ahí alrededor de ella”, dijo Polilla a Expediente Final, entre lágrimas.

La Gorda Fabiola dejó un gran vacío en el mundo del humor colombiano y en la televisión nacional. A pesar de sus padecimientos, siempre enfrentó la vida con una sonrisa y un inquebrantable sentido del humor.

