Series para maratonear este jueves 1 de mayo: zombies, ciencia ficción, thriller psicológico y más

Este jueves 1 de abril es festivo en Colombia. El país celebra el Día de trabajo al igual que otros más de 80 países. En la fecha se conmemora la memoria de los mártires de Chicago: trabajadores que murieron en 1886 durante una huelga en Estados Unidos que exigía la jornada laboral de ocho horas. Colombia adoptó esta fecha en 1914 y la mantiene como un día de descanso obligatorio.

Para algunos este festivo de jueves podría ser la oportunidad para ir a salas de cine, en donde llegan nuevas películas, pero para otros que prefieren quedarse en casa es la oportunidad para explorar algunas de las series de televisión más populares del momento y maratonear. Estas son algunas recomendaciones para ver este jueves:

The Last of Us

"Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna, Joel, un aguerrido superviviente, es contratado para sacar a Ellie, una joven de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que empieza como un trabajo sencillo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir", se lee en la sinopsis de IMDb. Disponible en Max, con la segunda temporada se estrena un nuevo episodio cada domingo.

Black Mirror

Esta serie antológica explora un torcido y tecnológico mundo donde las más grandes innovaciones y oscuros instintos humanos colisionan. Cada episodio es una historia independiente. Recientemente se estrenó la séptima temporada en Netflix.

Andor

Esta serie es precuela de la película "Rogue One: Una historia de Star Wars", y cuenta las aventuras de Cassian Andor durante sus años de formación con La Rebelión. Actualmente se encuentra estrenando nuevos capítulos de su segunda temporada.

You

Esta serie, basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, cuenta la historia de un brillante gerente de librería que se cruza con una aspirante a escritora. "Utilizando internet y las redes sociales como herramientas para recopilar los detalles más íntimos y acercarse a ella, un flechazo encantador e incómodo se convierte rápidamente en obsesión mientras él, discreta y estratégicamente, elimina todos los obstáculos —y personas— que se interponen en su camino". La producción de Netflix estrenó su quinta y última temporada.

El Eternauta

Basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, desaparecido durante la última dictadura (1976-1983) junto a sus cuatro hijas y tres yernos , la serie sigue al personaje de Ricardo Darín en una nevada tóxica que aniquila a gran parte de la población. Los sobrevivientes descubren que enfrentan una invasión extraterrestre y solo podrán mantenerse vivos si luchan juntos.

The White Lotus

Esta serie de Max "sigue las vivencias de varios huéspedes y empleados durante su estadía en un centro turístico tropical a lo largo de una semana". Cada temporada se ubica en lugar diferente. Actualmente hay tres temporadas en la plataforma.

The Pitt

"La vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico", se lee en la sinopsis de esta serie de Max que estrenó su primera temporada recientemente. Cada episodio es una hora en un turno del hospital.

Daredevil: Born Again

"Matt Murdock, un abogado ciego con habilidades excepcionales, lucha por la justicia a través de su próspero bufete, mientras que el exjefe de la mafia Wilson Fisk se dedica a sus propios proyectos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a revelarse, ambos se encuentran en una inevitable colisión", dice sobre la serie de Disney+. Este héroe de Marvel regresó con una nueva serie después de siete años.

El cuento de la criada

Esta serie, basada en la obra de Margaret Atwood,se centra en un futuro ficticio, donde una mujer es forzada a vivir como concubina en una dictadura teocrática fundamentalista. La producción, que se encuentra en Prime Video y Disne+, prepara su sexta y última temporada.

Rick and Morty

La serie de animación, que sigue las aventuras multiversales de un científico y su nieto, prepara su octava temporada para el próximo. Las demás temporadas se encuentran disponibles en Netflix y Max.