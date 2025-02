Hijos de La Gorda Fabiola revelan 'amuletos' que guardan de la humorista para recordarla a diario

La muerte de La Gorda Fabiola causó un gran impacto en Colombia, debido a la trayectoria de la humorista en el programa Sábados Felices, pero también un gran dolor en su familia. A casi cinco meses de su fallecimiento, sus hijos empezaron a revelar detalles de lo que les dejó la famosa.

En Día a Día, David Polanía reveló que el proceso que ha vivido en estos casi cinco meses "ha sido muy duro, se siente un vacío enorme en la casa, uno sigue tratando de acoplarse a esta nueva rutina, es un dolor con el cual uno aprende a vivir porque jamás se va a superar, ha sido un proceso de adaptación y de muchas reflexiones".

Por su parte, Juan Sebastián Valencia, reveló que "estoy viviendo un deja vú constante con ella con los olores, los lugares a los que iba con ella. Ella solía usar un dije y le encantaba, tenía muchas joyas, pero alguien le regaló una artesanía con su cara y yo lo cargo, todos los días lo cargo conmigo y huele a ella, desde el primer momento del día, cuando me estoy arreglando lo agarro".

¿Qué objetos conservan los hijos de La Gorda Fabiola?

Juan Sebastián Valencia recordó que un día Polilla reunió a los hijos de La Gorda Fabiola en su casa y los invitó a escoger entre los objetos de la humorista aquellos con los que quería quedarse. "Yo tuve a la mejor herencia que un hijo puede tener, un baúl de recuerdos de ella. Ahí ella tiene cartas de amor desde adolescente, es un baúl de 50 kilos de recuerdos de ella, para saber cuáles eran sus alegrías, sus miedos, sus tristezas, su historia".

Alejandra Valencia, hija de La Gorda Fabiola, y su emotiva despedida - Foto: @diaadiacaracoltv

Alejandra Valencia, hija de Fabiola Posada , detalló que "yo me quedé con muchas prendas de vestir, sentía que las podía lucir con mi estilo, pero con el mismo orgullo de ella. Yo no manejo el duelo como es usualmente con negro y colores parcos, yo no lo logré porque había tanta alegría en mi mamá que no pude, había mucho color en ella, sacos, gabanes de colores, no me importa que estén motosos, todo huele a ella, siento que es un abrazo de ella".

Finalmente, David Polanía reveló que "tengo el clóset de ella, de vez en cuando me acerco a sentir su olor, en ocasiones especiales me pongo algún saco o chaqueta, em quedo con recuerdos y enseñanzas. Decidí inmortalizar su firma, su autógrafo en mi piel".

Momentos en los que los hijos de la Gorda Fabiola han sentido su presencia

En el programa, la hija de La Gorda Fabiola también contó que su mamá le dejó una gran legado. "Desde que se fue, yo todas las noches pedía soñar con ella, pero no pasaba. Después siento que ella me incentivó a seguir apoyando a los emprendedores, el día que saqué la primera publicación diciendo que iba a seguir su legado, ese día soñé con ella".

En el caso de Juan Sebastián Valencia, reveló que tiene una conexión con su mamá a través de un número. "Me pasó algo muy extraño, toda la vida me persigue un número, el 919, siempre se repetía y lo empecé a repetir en cosas de mi vida. Curiosamente mi mamá murió un 919 (19 de septiembre). Después de eso yo empiezo a entender el número, es un número de transformación, me sigue persiguiendo todos los días, es cómo la vida me estaba reparando para ese 919, es la manera en la que ella y yo nos conectamos".

Nelson David Polanía compartió algunos de los deseos de La gorda Fabiola para él y su familia - Foto: @soydavidpolania

David Polanía ha encontrado un espacio de reflexión diario para seguir conversando con su mamá. "Me he conectado mucho con ella a través de la oración, me comunico con ella como si estuviéramos echando chisme, como si estuviéramos en la sala, ha sido una manera bonita de conectar y en momentos especiales. El último sueño que tuve con ella estaba en una firma de autógrafos y yo le paso un papel, ella pone una dedicatoria, la misma que me puso en su libro y con la firma que me tatué, fue un abrazo al alma".