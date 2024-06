El 21 de noviembre de 2021, el estilista Mauricio Leal y su mamá Marlene Hernández fueron hallados muertos en una vivienda del municipio de La Calera. Desde ese momento, las investigaciones sobre lo sucedido giraron en torno a saber si se trataba de un homicidio o de un suicidio y Expediente Final, programa de Caracol Televisión, logró entrevistar a Yhonier Leal, quien luego fue encontrado culpable del crimen.

>>> Desde la cárcel, hermano de Mauricio Leal reveló por qué sospechaba de Yhonier

Justamente la directora de Expediente Final, Diva Jessurum, recordó que la primera declaración en extenso que Yhonier Leal les entregó a los medios fue todo un reto. Esa es la “famosa entrevista con la chaqueta blanca, todo el mundo me robó esa entrevista, pero es mía", dijo.

Y es que durante el programa, Yhonier Leal contó cómo fue la niñez en compañía de sus hermanos, afirmando, entre otras, que él y Mauricio Leal eran inseparables y muy buenos amigos. Dijo, además, que el estilista enfrentó graves problemas de salud antes de su muerte y también que en ocasiones tenía deudas que se le volvían un dolor de cabeza.

Publicidad

Luego narró lo que supuestamente sucedió entre el 20 y el 21 de noviembre, antes de que Mauricio Leal y su mamá Marlene Hernández fueran encontrados sin vida.

“Nos vemos una película todo el día, la pasamos chévere, pero ellos con sus molestias, con sus dolores. Nos vimos la película bien, después de que termina la película se quedan dormidos. Ya luego yo me bajo para Bogotá, vengo a una reunión que me invitaron, regreso tarde en la noche y después me di las buenas noches con ellos desde los cuartos, digámoslo así no nos vimos, y ya”, aseguró Yhonier Leal.

Publicidad

Asimismo, el hoy hallado culpable del asesinato dijo que encontrar los cuerpos sin vida de sus familiares en el cuarto fue “algo muy duro”. “Ya no quiero ni recordar, eso fue bastante feo, bastante fuerte”, subrayó en Expediente Final.

Tras más de dos años de investigación, a Yhonier Leal lo encontraron culpable del crimen de Mauricio Leal y su mamá Marlene Hernández.