Desde la cárcel, hermano de Mauricio Leal reveló por qué sospechaba de Yhonier

Carlos Andrés García, el hermano menor de Yhonier y Mauricio Leal, no solo perdió a sus familiares, sino que también ha tenido que soportar la tragedia de que su hermano sea el asesino. Él está pagando una condena de 15 años en la cárcel por abuso a menor de 14 años. A finales de 2022, Los Informantes lo visitó en Jamundí y reveló que para él Yhonier era sospechoso por una conversación que tuvieron meses antes del doble asesinato.

Carlos Andrés García contó en el informativo los detalles de cómo se enteró de la muerte de madre Marley Hernández y su hermano Mauricio Leal y lo duro que ha sido perder a toda su familia estando en prisión. “Llamé fue a una tía mía, cuando yo la llamé ella estaba como loca gritando y yo le decía ‘tía, ¿qué le pasó?, me decía ‘Andrés, los mataron’ y yo ¿pero mataron a quiénes? ‘Andrés, mataron a Marleny y a Mauricio’. Casi me muero”, agregó.

>>> Reconstrucción del crimen de Mauricio Leal y su mamá cometido por Yhonier Leal, ‘Caín’

La actitud de Yhonier, según su hermano



También describió cómo buscando consuelo en su hermano Yhonier tras la muerte de su mamá y su hermano se encontró con un “bloque de hielo” al que parecía no dolerle lo que estaba pasando: “Cuando le marqué a mi hermano Yhonier, yo ya desesperado, las palabras tranquilamente de Yhonier fueron ‘sí, mi mamá y mi hermano están muertos’”.

Publicidad

La escena de aquel 21 de noviembre de 2021 era aterradora, Mauricio Leal y su madre Marleny, ambos con heridas en sus cuerpos, fueron encontrados en una habitación de su casa en La Calera. Junto a ellos había una nota escrita supuestamente por el estilista.

Carlos Andrés señala que no notó dolor en su hermano Yhonier Leal tras contarle la muerte de sus seres queridos: “Yo que me daba golpes con las paredes en la habitación donde yo vivo y Yhonier en una tranquilidad, con una frescura”, enfatizó el menor de los hermanos Leal.

Publicidad

>>> Caso Yhonier Leal: Fiscalía solicitó una pena de 60 años por el crimen de su mamá y hermano

“Mi hermano Yhonier conmigo, pa’ qué, no puedo decir que fue mal hermano conmigo, a él se le dañó la mente fue después que se fue para Bogotá”, aseguró Carlos Andrés, quien se pregunta en qué momento a su hermano Yhonier se le dañó el corazón y pudo llegar a cometer este doble homicidio.

La única explicación que tiene Carlos Andrés de este hecho son los celos y la envidia de Yhonier hacia Mauricio: “No sé si de pronto Yhonier le cogió de pronto rencor a mi hermano, a mi mamá porque era todo Mauricio, Mauricio”, recordó García.

Esa frialdad es lo que más le duele a Carlos Andrés porque según dice, su hermano no ha demostrado el más mínimo dolor por lo que pasó: “En las entrevistas que yo he visto que le han hecho por televisión es como si nada, fresco”.

Publicidad

>>> ¿Cómo mató Yhonier Leal a su hermano Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández?

Él ha tenido que hacer el duelo y cada vez que intenta hablar se le quiebra la voz. Para Carlos Andrés, fue sospechoso que meses antes del doble asesinato Yhonier Leal le dijera que lo estaban ahogando las deudas: “Le dije ‘¿cuánto está debiendo?, me dijo ‘estoy debiendo $300 millones’, yo le dije ‘¿usted por qué no le dice a Mauricio que lo ayude?’, me dijo ‘no, ese no me quiere ayudar, él siempre dice que no tiene plata’”, recordó.

Publicidad

Este viernes 14 de junio se conoce la pena contra Yhonier Leal por el homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández, asesinados el 21 de noviembre de 2021 en su casa de La Calera.

Vea la historia completa de Los Informantes aquí: