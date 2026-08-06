A cuántos goles llegó Lionel Messi y a cuántos quedó de alcanzar a Cristiano Ronaldo

Lionel Messi volvió a celebrar por partida doble. El astro argentino fue la gran figura en la victoria 4-2 del Inter Miami sobre Atlético San Luis, en la primera jornada de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX. Además de liderar el triunfo de su equipo, el capitán de la Selección Argentina siguió aumentando sus impresionantes registros goleadores y redujo la distancia con Cristiano Ronaldo en la histórica carrera por ser el máximo anotador del fútbol.

Con los dos tantos convertidos, Messi llegó a 921 goles oficiales a lo largo de su carrera profesional. De esta manera, quedó a 79 anotaciones de la simbólica barrera de los 1.000 goles en partidos oficiales. Al mismo tiempo, continúa acercándose a 'CR7', quien actualmente acumula 976 goles oficiales. Así las cosas, la diferencia entre ambos quedó reducida a 55 goles.

Un dato que también llama la atención es la velocidad con la que Messi alcanzó esta cifra. El rosarino llegó a los 920 goles en menos partidos que Cristiano Ronaldo, quien alcanzó esa marca cuando le faltaban apenas diez días para cumplir los 40 años. Ahora, el portugués también persigue el histórico registro de los mil goles, del que lo separan 24 anotaciones.

Lionel Messi celebra uno de sus goles con Inter Miami frente a Atlético San Luis. Foto: AFP

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Messi volvió a brillar con Inter Miami

El compromiso contra Atlético San Luis significó apenas el segundo partido de Messi desde la final del Mundial de Clubes, en la que Inter Miami terminó como subcampeón el pasado 19 de julio.



Después de disputar únicamente el segundo tiempo en el empate 2-2 frente a Columbus Crew por la MLS, el argentino regresó a la titular y respondió con una actuación estelar.

El conjunto mexicano sorprendió al abrir el marcador gracias a David Rodríguez, pero Messi igualó rápidamente en el minuto 11, definiendo de primera tras un centro desde el sector izquierdo.

Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS AFP

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Posteriormente, Telasco Segovia puso en ventaja al equipo de la Florida a los 26 minutos y, antes del descanso, el capitán argentino volvió a hacerse presente. En el minuto 44, controló un centro dentro del área y definió con categoría para firmar su doblete.

Como si fuera poco, en el tiempo de reposición del primer tiempo, también aportó una asistencia para el brasileño Micael, quien marcó su primer gol con la camiseta del Inter Miami.

En la segunda mitad, Rafa Llorente descontó para Atlético San Luis antes de que el encuentro fuera detenido temporalmente por el protocolo de tormentas que se aplica en Estados Unidos.