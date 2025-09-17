A qué hora juega HOY Liverpool vs Atlético de Madrid por Champions League

Sin Julián Álvarez ni Johnny Cardoso ni Alex Baena ni Thiago Almada ni José María Giménez, el Atlético de Madrid aumenta la adversidad para una visita ya de por sí temible contra el Liverpool en Anfield, entre el recuerdo de proezas imprevistas en ese escenario y ante una prueba de nivel en el inicio de la Liga de Campeones, el torneo que más lo desvela.

‘La Araña’, con 29 goles la pasada campaña, no llega a tiempo al partido. Las molestias en la rodilla sufridas en el duelo del pasado sábado contra el Villarreal lo han impedido incluso entrar en la convocatoria de Diego Simeone, al que se la acumulan las bajas y rebusca soluciones para suplir no solo al atacante sino también a Johnny Cardoso, que iba a jugar de inicio.

El medio centro estadounidense tampoco está disponible, por un esguince de tobillo sufrido en el entrenamiento del lunes por la tarde. Tampoco viaja a Liverpool, igual que Álex Baena, Thiago Almada y José María Giménez, cuyas ausencias eran sabidas y estaban asumidas por el cuerpo técnico del Atlético, también con la duda de David Hancko, que sí está en la convocatoria.

Antoine Griezmann ejercerá previsiblemente de Julián Álvarez en Anfield. Las pruebas de Simeone lo situaron como el delantero de referencia en Inglaterra. Ni Alexander Sorloth ni Giacomo Raspadori. A Cardoso debería suplirle Koke Resurrección, la opción más natural, lúcido el pasado sábado contra el Villarreal y a prueba por la exigencia física que implicará el Liverpool.

La otra incógnita del once afecta al lateral izquierdo: David Hancko o Javi Galán. Todo depende el estado del tobillo del defensa eslovaco, titular indiscutible en condiciones normales para formar en la zaga junto a Marcos Llorente, Robin Le Normand y Clement Lenglet frente a Mohamed Salah, Florián Wirtz, Cody Gakpo y Hugo Ekitike.

No hay duda en los extremos, con Giuliano Simeone, en fase defensiva carrilero, y Nico González, debutante y goleador ante el Villarreal y titular y crucial en la idea de partido contra el Liverpool; ni tampoco en la intensidad y la energía de Conor Gallagher, reintegrado al medio, ni en todos los recursos y posibilidades de Pablo Barrios, a la espera de la elección para sustituir a Cardoso.

Julián Álvarez, que se perderá el partido contra Liverpool Foto: AFP

Ahora, la Liga de Campeones es el objetivo de este Atlético, dubitativo al inicio (una derrota con el Espanyol y dos empates contra el Elche y el Alavés), resurgido el pasado sábado (2-0 al Villarreal) y a prueba este miércoles en el torneo de los torneos, aún imposible para él, tan cerca hasta 2017, la última vez que llegó a semifinales, y tan lejos ahora, cuando los cuartos se han transformado en un muro inaccesible.

Su inicio es el peor posible: el Liverpool ha hecho todo lo posible en el mercado de fichajes para ser el candidato número uno a esta Champions League. Los casi 500 millones gastados en traspasos durante el verano han elevado el techo competitivo de un equipo que ya ganó de calle la Premier League la temporada pasada y al que solo una fatídica tanda de penaltis contra el campeón le frenó de llegar más lejos en Europa.

Para aspirar a todo, el Liverpool ha incorporado a Alexander Isak, por 150 millones, a Hugo Ekitike, por 95, a Florian Wirtz, por 120, y a Milos Kerkez y Jeremie Frimpong, por 40 cada uno. A esto se suman las renovaciones de Virgil Van Dijk y Mohammed Salah.

Mohamed Salah, figura del Liverpool Foto: AFP

Arne Slot cuenta con probablemente la plantilla más completa de Europa y así lo ha demostrado su inicio de temporada. Cuatro victorias en cuatro partidos en la Premier League, aunque, eso sí, siempre dependientes de una dosis de drama, ganando casi todos ellos sobre la bocina, incluido el de este fin de semana contra el Burnley (0-1).

Los 'Reds' tienen dos dudas principales para este partido, la de Alexis Mac Allister en el centro del campo, después de que el centrocampista sufriera una entrada criminal a la altura del tobillo contra el Burnley, y la de Kerkez, al que Slot quitó en el minuto 38 en dicho partido.

¿A qué hora juega HOY Liverpool contra Atlético de Madrid, por Champions League?

El partido entre los 'reds' y los 'colchoneros' comenzará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), y podrá verse por ESPN y Disney+. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otros detalles del juego en el portal del Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.