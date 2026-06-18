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Gol Caracol  / A Suiza le bastó un cuarto de hora para golear a Bosnia; 4-1 en la segunda fecha del Mundial 2026

A Suiza le bastó un cuarto de hora para golear a Bosnia; 4-1 en la segunda fecha del Mundial 2026

El partido del grupo B de este jueves del Mundial 2026 estuvo aburrido en un gran tramo de tiempo, pero el final fue apasionante con Suiza festejando cuatro tantos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Acción de juego entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en juego del grupo B del Mundial 2026.
Acción de juego entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en juego del grupo B del Mundial 2026.
Foto: AFP

Suiza goleó por 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles en un duelo europeo por el parejo Grupo B que se destrabó en los minutos finales y acercó a los suizos a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero sufrió para sacar el cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a la Copa del Mundo.

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Con resultado a favor, Suiza se soltó y tras una jugada de varios toques Rubén Vargas (84') remató rastrero para el 2-0. Manzambi repitió en el marcador a los 90' y Granit Xhaka anotó de penal en el último minuto del adicional. Emir Mahmic puso el tanto bosnio a los 90+3'.

Los primeros compases en el Estadio de Los Ángeles se hicieron relativamente largos para ambos conjuntos, deviniendo en un juego muy parejo en el que no faltaron ocasiones de gol en ambas porterías.

El planteamiento inicial sobre el césped reflejó un marcado estilo europeo, caracterizado por una medición milimétrica y una rigurosa disposición táctica por parte de los entrenadores.

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El dominio suizo se consolidó en el tramo final del encuentro con la efectividad de sus piezas ofensivas en el área rival. Con este resultado, Suiza asume el liderato provisional, a la espera de lo que pase más tarde entre Canadá y Catar.

- Ficha técnica:

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4 - Suiza: Gregor Kobel, Silvan Widmer (m.86, Luca Jaquez), Niko Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Michel Aebischer (m.72, Djibril Sow), Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder (m.72, Rubén Vargas), Breel Embolo (m.86, Cedric Itten) y Dan Ndoye (m.72, Johan Manzambi).

Entrenador: Murat Yakin

1 - Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilj, Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Benjamin Tahirovic (m.64, Ivan Basic), Ivan Sunjic (m.86, Amir Hadziahmetovic), Amar Memic, Ermedin Demirovic (m.86, Jovo Lukic), Edin Dzeko (m.64, Esmir Bajraktarevic) y Kerim Alajbegovic (m.93, Ermin Mahmic).

Entrenador: Sergej Barbarez

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Goles: 1-0, m.74: Johan Manzambi; 2-0, m.84: Rubén Vargas; 3-0, m.90, Johan Manzambi; 3-1, m.93: Ermin Mahmic; 4-1, m. 96: Granit Xhaka.

Árbitro: Joao Pedro Pinheiro (Mexico). Amonestó a Amar Dedic, Edin Dzeko, de Bosnia; y Niko Elvedi, de Suiza. Expulsó a Tarik Muharemovic, de Bosnia.

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Incidencias: Partido correspondiente al Group B del Mundial 2026 en el Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70.000 aficionados. Segundo partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. Se realizaron dos pausas de hidratación, una en cada mitad de partido.

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