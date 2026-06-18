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Gol Caracol  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

Luego del debut contra Uzbekistán, el siguiente compromiso de la Selección Colombia será contra RD Congo, por la segunda fecha del grupo K. ¡Acá todos los detalles!

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Colombia vs Uzbekistán en el Mundial
Colombia vs Uzbekistán en el Mundial
AFP

Este miércoles 17 de junio, la Selección Colombia, junto con las demás selecciones correspondientes al Grupo K, entraron en acción en el Mundial 2026. Por un lado, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, y RD Congo fueron las encargadas de abrir la jornada, en un encuentro que terminó con un empate de 1-1.

Horas más tarde, la fiebre mundialista alcanzó su punto más alto con el debut de la ‘tricolor’, que regresó a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia tras no lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022.

República Checa vs. Sudáfrica - Mundial 2026.
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República Checa vs. Sudáfrica, EN VIVO: hora y dónde ver el partido del grupo A del Mundial 2026

Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, elogió el nivel de James Rodríguez y Luis Díaz.
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Fabio Cannavaro y el plan para frenar a James Rodríguez y a Luis Díaz, en Colombia vs. Uzbekistán

En su primer partido de la Copa del Mundo, la ‘tricolor’ dejó todo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde venció por un marcador de 3-1 al seleccionado dirigido por el italiano Fabio Cannavaro. Los autores de los goles fueron Daniel Muñoz, Luis Díaz, figura del compromiso, y Jaminton Campaz, quienes pusieron a delirar a los miles de hinchas de nuestro país que llegaron a las tribunas del estadio Azteca.

Hay que indicar que en las últimas horas se han escuchado elogios para el jugador del Bayern Múnich, que aparte de anotar, también puso una asistencia para el tanto de Muñoz.

Selección Colombia
Selección Colombia en el Mundial 2026
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de FCFSeleccionCol

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Ahora, la selección de Uzbekistán deberá enfrentar a Portugal, que llega al compromiso con la ilusión de conquistar el título mundial de la mano de su capitán, Cristiano Ronaldo.

Entre tanto, el equipo de Néstor Lorenzo buscará sumar una nueva victoria cuando enfrente a RD Congo, en su segundo partido de la fase de grupos de esta Copa del Mundo. Contra los africanos, además de un resultado positivo, también se espera que el seleccionado colombiano ajuste detalles en su funcionamiento y que hombres como James Rodríguez ascienda en su nivel de juego y en su presencia en la zona ofensiva.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Dónde ver EN VIVO EN TV

Fecha: martes 23 de junio.
Hora: 9:00 pm (hora Colombia)
Estadio: Akron, en Guadalajara.
Transmisión: Gol Caracol, Ditu y Caracol.com

La Selección Colombia juega este domingo un duelo de fogueo contra Jordania previo al Mundial 2026.
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Partidos EN VIVO HOY 17 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Bernardo Silva, jugador de Portugal.
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Bernardo Silva, figura de Portugal para el Mundial 2026, nuevo jugador del Real Madrid

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