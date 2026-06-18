¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

Este miércoles 17 de junio, la Selección Colombia, junto con las demás selecciones correspondientes al Grupo K, entraron en acción en el Mundial 2026. Por un lado, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, y RD Congo fueron las encargadas de abrir la jornada, en un encuentro que terminó con un empate de 1-1.

Horas más tarde, la fiebre mundialista alcanzó su punto más alto con el debut de la ‘tricolor’, que regresó a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia tras no lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022.

En su primer partido de la Copa del Mundo, la ‘tricolor’ dejó todo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde venció por un marcador de 3-1 al seleccionado dirigido por el italiano Fabio Cannavaro. Los autores de los goles fueron Daniel Muñoz, Luis Díaz, figura del compromiso, y Jaminton Campaz, quienes pusieron a delirar a los miles de hinchas de nuestro país que llegaron a las tribunas del estadio Azteca.

Hay que indicar que en las últimas horas se han escuchado elogios para el jugador del Bayern Múnich, que aparte de anotar, también puso una asistencia para el tanto de Muñoz.



Selección Colombia en el Mundial 2026 Fotografía tomada de la cuenta oficial de X de FCFSeleccionCol

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Ahora, la selección de Uzbekistán deberá enfrentar a Portugal, que llega al compromiso con la ilusión de conquistar el título mundial de la mano de su capitán, Cristiano Ronaldo.

Entre tanto, el equipo de Néstor Lorenzo buscará sumar una nueva victoria cuando enfrente a RD Congo, en su segundo partido de la fase de grupos de esta Copa del Mundo. Contra los africanos, además de un resultado positivo, también se espera que el seleccionado colombiano ajuste detalles en su funcionamiento y que hombres como James Rodríguez ascienda en su nivel de juego y en su presencia en la zona ofensiva.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Dónde ver EN VIVO EN TV

Fecha: martes 23 de junio.

Hora: 9:00 pm (hora Colombia)

Estadio: Akron, en Guadalajara.

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y Caracol.com