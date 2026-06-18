Noticia de última hora sobre la salud del padre de Lionel Messi; "falta de sensibilidad y respeto"

Lionel Messi fue figura de la Selección Argentina en su debut en el Mundial 2026. El astro nacido en Rosario marcó los tres goles de la victoria 3-0 sobre Argelia y se mostró que anda afinado para la competición de la FIFA, en la que los de Lionel Scaloni defienden el título. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, tras dicho compromiso 'la Pulga' confesó que estaba pasando momentos complicados y que por eso había entrado en llanto luego de la primera anotación contra los argelinos.

Después de ese compromiso, en la prensa argentina se comenzaron a tener versiones relacionados con las razones por las que Messi estaba acongojado y se informó que Jorge, su padre y agente, se encontraba atravesando por un momento de salud complejo. Y ante esa situación, este jueves fue publicado un comunicado oficial del jugador del Inter Miami, de la MLS, informando sobre ese particular, pero además evidenciando un descontento por la especulaciones.

Esto se da en medio de la preparación de la albiceleste, que el próximo lunes 22 de junio se enfrentará con Austria, a las 12 del día (hora Colombia), en un compromiso en el que se espera ver en acción a Messi y a sus amigos.

Comunicado de prensa de la familia de Lionel Messi sobre el estado de salud de su padre:



La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

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Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

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En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.