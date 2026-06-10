"Ya no veo a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sostenerse el máximo nivel durante los 90 minutos"

A medida que se acerca la Copa del Mundo de 2026, el debate futbolístico no solo se centra en los nuevos talentos, sino en la vigencia de las dos leyendas que han dominado el deporte durante las últimas dos décadas: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En una reciente charla con el diario argentino 'Clarín', Ricardo Antonio La Volpe, el experimentado director técnico y exfutbolista argentino naturalizado mexicano, compartió su particular visión sobre el presente de ambos astros. Con su característico estilo analítico y sin rodeos, el "Bigotón" desmenuzó la realidad física de los cracks y cómo el fútbol moderno ha tenido que evolucionar para darles cabida en la alta competencia.

"Mucho más profesionalismo afuera de la cancha"

Para La Volpe, el hecho de que ambos futbolistas sigan siendo competitivos a las puertas de un nuevo torneo mundialista genera una profunda admiración, aunque admite que no es una casualidad absoluta. El fútbol actual ha cambiado, y los cuidados invisibles juegan hoy un rol fundamental.

"Lo veo como algo lógico porque ahora hay mucho más profesionalismo afuera de la cancha", explicó el estratega.

Sin embargo, el exentrenador de la Selección Mexicana fue realista al evaluar el desgaste natural del tiempo. Aunque la disciplina los mantiene en la élite, el ritmo de juego actual exige una dosificación inteligente: "Ojo, ya no los veo sosteniendo 90 minutos al máximo nivel", advirtió.



Lionel Messi, de Argentina, y el portugués, Cristiano Ronaldo, en un Barcelona vs. Real Madrid AFP

Publicidad

Dos caminos distintos: La obsesión de Cristiano y el ecosistema de Messi

A pesar de meterlos en la misma categoría de leyendas, La Volpe trazó una clara línea diferenciadora en la forma en que ambos gestionan su veteranía:

Publicidad

Cristiano Ronaldo (El caso aparte): Para el portugués, la clave sigue siendo un rigor físico casi sobrehumano. "Cristiano es un caso aparte: a las cinco de la mañana ya está entrenando", destacó La Volpe, aplaudiendo la mentalidad de un jugador que vive por y para el gimnasio y la preparación atlética.

Lionel Messi (La dosificación inteligente): El caso del capitán argentino pasa más por la estrategia colectiva. La Volpe comparó su presente con el de los jóvenes de la Albiceleste: "Messi no tiene el mismo despliegue físico que Julián Álvarez, por ejemplo".

El mérito de Scaloni: Potenciar desde la estructura

Para La Volpe, la clave del éxito tardío de Messi en la selección no radica en pedirle que corra como un juvenil de 20 años, sino en rodearlo de futbolistas que hagan el trabajo de desgaste por él. Es ahí donde la pizarra táctica se vuelve crucial.

Publicidad

"El equipo tiene que acomodarse para potenciarlo. A eso Scaloni lo maneja a la perfección".

El mérito de Lionel Scaloni ha sido construir un engranaje donde la entrega física de jugadores como el propio Julián Álvarez o Rodrigo De Paul actúe como un escudo protector. Así, Messi puede ahorrar energías para ser determinante en los últimos tres cuartos de cancha, el lugar donde su genialidad sigue intacta.

Publicidad

Rumbo al Mundial 2026, la mesa está puesta. Ya no veremos a los Messi y Cristiano que eludían a cinco rivales en velocidad, pero gracias al profesionalismo moderno y a la inteligencia táctica de sus entrenadores, el mundo del fútbol aún se prepara para disfrutar de sus últimos compases de magia.

Artículo elaborado con la IA Gemini, con la supervisión de un periodista de www.golcaracol.com