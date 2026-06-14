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Gol Caracol  / Alemania dejó atrás a Brasil y alcanzó un nuevo récord mundialista; atentos al dato

Alemania dejó atrás a Brasil y alcanzó un nuevo récord mundialista; atentos al dato

Tras la goleada 7-1 de Alemania frente a Curazao en el debut del Mundial 2026, los 'cuatro veces campeones del mundo' se impuso a Brasil en un interesante dato histórico.

Por: EFE
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Alemania se impuso a Curazao en su debut en el Mundial 2026.
Alemania se impuso a Curazao en su debut en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Con sus siete goles endosados este domingo a Curazao, la selección de Alemania se convirtió en el equipo que más dianas ha marcado en la historia de los Mundiales, 239, uno más que Brasil.

Alemania se estrenó en la Copa del Mundo con un 7-1 contra la debutante Curazao, con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

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El seleccionado alemán, cuatro veces campeón del mundo, superó con sus siete dianas a Brasil, que debutó en el Mundial el sábado con un empate 1-1 contra Marruecos.

Alemania, encuadrada en el grupo E, jugará sus próximos partidos contra Costa de Marfil y Ecuador

El fútbol total de Alemania arremetió sin piedad y goleó 7-1 a una Curazao que pagó carísimo el atrevimiento de querer complicar la vida a la tetracampeona, en la apertura del Grupo E de la Copa del Mundo.

Doblete de Kai Havertz con Alemania
Doblete de Kai Havertz con Alemania
AFP

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Los dirigidos por Julian Nagelsmann comenzaron a sumar con goles de Félix Nmecha (6'), Nico Schlotterberck (38') y el primero de Kai Havertz, de penal, (45+5).

Tras la pausa se sumaron a la fiesta Jamal Musiala (47'), Nathaniel Brown (68'), Deniz Undav (78') y cerró la demostración con una definición magistral Kai Havertz (88').

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Curazao, por su parte, logró un gol en el primer Mundial de su historia, con un disparo de Liviano Comenencia a los 21, sorprendiendo a sus rivales y enloqueciendo a las cuatro mil camisetas azules que llegaron hasta el Houston Stadium de Texas, para apoyar a la Blue Wave.

"Fue interesante ver cómo iba a reaccionar el equipo a eso porque, por supuesto, tenemos en mente los dos últimos torneos", admitió el seleccionador Julian Nagelsmann.

El técnico consideró que Alemania mostró "paciencia" y jugó con "la intensidad adecuada", además de ofrecer una actuación que invita al optimismo de cara al resto del torneo.

Die Mannschaft fue de menos a más, pero sin dejar de presionar desde el inicio a un equipo impetuoso e irreverente.

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Impuso su jerarquía ofensiva, la técnica individual de sus estrellas y resolvió el juego con autoridad; sin embargo, dejó algunas dudas defensivas frente a una Curazao que hizo historia.

Los caribeños, que habían prometido complicaciones para su rival, lo entregaron todo. Sus defensas pusieron el cuerpo ante los disparos implacables de Alemania y la desafiaron durante la primera media hora. Pero no les alcanzó en el igual a igual.

Jugadores de Curazao, tras derrota contra Alemania en el Mundial 2026.
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"Alemania fue simplemente demasiado fuerte, fue mejor; además, concedimos varios goles evitables"

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