Alemania y una espectacular remontada; venció 2-1 a Costa de Marfil y se metió ya en dieciseisavos

La Selección de Alemania despertó en el segundo tiempo y superó a Costa de Marfil por un 2-1, en un compromiso interesante jugado en el estadio de Toronto, en la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Por los africanos el que los puso en ventaja fue Franck Kessie en el minuto 30, desatando la alegría de los seguidores marfileños en las tribunas del escenario deportivo en suelo canadiense. Sin embargo, después de intentarlo en varias ocasiones, los alemanes llegaron primero al empate gracias a un tanto de Deniz Undav, quien en los instantes finales volvió a aparecer para que su equipo obtuviera una trabajada victoria.

Costa de Marfil sufrió la baja de Wilfried Singo, en el minuto 83, quien entre lágrimas se marchó a los camerinos por una dolencia muscular,

Tras ese resultado final, Alemania quedó con 6 puntos y clasificaron de manera anticipada a dieciseisavos de final. Costa de Marfil, de su lado, tiene 3 unidades. Hay que indicar que Ecuador y Curazao se verán las caras a las 7 de la noche, hora de nuestro país, para ver cómo queda la tabla en el grupo E.



El día era ideal en Toronto, soleado, con algo de viento y sin calor, y el Toronto Stadium presentó una mayoría de seguidores alemanes que, sin embargo, quedaron acallados durante buena parte de la tarde por la valentía marfileña. Costa de Marfil no se limitó a resistir.

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Presionó en el centro del campo, obligó a Alemania a retrasar el juego hasta Neuer y encontró una autopista en la banda izquierda, donde Yan Diomande hizo sufrir de forma constante a Joshua Kimmich.

Alemania empezó con autoridad. Kai Havertz avisó nada más comenzar con un remate alto y después obligó a Yahia Fofana a intervenir con un cabezazo peligroso. Jamal Musiala también rozó el gol en el minuto 17, con un remate que se marchó muy cerca del poste. Pero el dominio alemán era más territorial que contundente.

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Costa de Marfil fue creciendo desde la carrera, el despliegue físico y la claridad de sus transiciones. Ange-Yoan Bonny apareció por ambas bandas, Amad Diallo amenazó dentro del área y Diomande agitó el partido cada vez que recibió abierto.

La recompensa llegó en el minuto 29. Diomande inició la acción por la izquierda, Amad no pudo culminar ante la defensa alemana y el rechace quedó franco para Franck Kessié, que golpeó con autoridad para firmar el 0-1.

El gol confirmó los problemas defensivos de Alemania, y reforzó el plan de Emerse Faé. Su equipo cerró espacios, protegió el área y atacó con convicción cada vez que recuperó. Neuer, siempre adelantado y fiel a su estilo, evitó el segundo en el minuto 37 ante un disparo duro de Bonny desde la frontal.

Alemania encontró dos veces la red antes del descanso, pero ninguna acción subió al marcador. Primero, en el minuto 21, un gol fue anulado por falta de Aleksandar Pavlovic sobre Yahia Fofana en un córner. Después, en el minuto 38, otra jugada quedó invalidada por una infracción de Musiala sobre un defensor marfileño. Al descanso, el 0-1 explicaba mejor la eficacia de Costa de Marfil que la posesión alemana.

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Nagelsmann movió primero el banquillo. Antonio Rüdiger entró tras el descanso por Nico Schlotterbeck, que había necesitado asistencia en la primera parte, y Alemania adelantó líneas, aunque Costa de Marfil siguió encontrando salidas limpias. Christ Inao Oulai tuvo una ocasión clara en el minuto 51, solo ante Neuer, pero remató alto.

La reacción definitiva pareció llegar con el triple cambio alemán de la hora de partido. Entraron Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling por Pavlovic, Musiala y Leroy Sané. Los cambios dieron más energía y profundidad a Alemania, que aumentó la presión y empezó a encerrar a Costa de Marfil en su área.

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El empate llegó en el minuto 68. Amiri filtró un centro perfecto, Undav controló dentro del área y definió arriba ante Yahia Fofana. Fue una jugada limpia, de pocos toques, nacida de uno de los escasos errores defensivos marfileños, después de que Odilon Kossounou no alcanzara a despejar de cabeza el envío previo.

El 1-1 abrió el partido. Costa de Marfil, que se había replegado demasiado tras el descanso, recuperó metros con los cambios de Simon Adingra, Seko Fofana y Evann Guessand.

Más tarde, Guela Doué sustituyó al lesionado Wilfried Singo y Nicolas Pépé entró por Diomande, que dejó el campo después de haber sido el atacante más desequilibrante de su equipo.

Alemania tuvo las mejores ocasiones finales. Yahia Fofana sostuvo a Costa de Marfil con una gran estirada ante Nathaniel Brown en el minuto 89 y, un minuto después, volvió a responder ante un disparo centrado de Amiri desde el punto de penalti. Costa de Marfil también pudo ganarlo en una carrera de Pépé por la derecha, pero Adingra no logró controlar solo ante la portería.

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Cuando el empate parecía definitivo, apareció de nuevo Undav. En el minuto 90+4, el delantero alemán se benefició de un error de marcaje de Emmanuel Agbadou, el número 20 marfileño, y enterró el balón en la red para completar la remontada alemana.

AFP