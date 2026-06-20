Árbitro para Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026; ya le había pitado a la 'tricolor'

Después de haber empezado con victoria, al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán, la Selección Colombia quiere asegurar su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para ello, necesita vencer a República Democrática del Congo, el próximo martes 23 de junio, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

Justamente, sobre este compromiso, la FIFA se pronunció y dio a conocer la terna arbitral completa, encabezada por el juez central italiano, Maurizio Marianni. Los asistentes, también de dicho país, son Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, mientras que Juan Calderón y Juan Mora, de Costa Rica, completan el grupo.

Sobre el árbitro central, el analista, José Borda, reveló que el duelo entre Colombia y RD Congo será el segundo partido que dirija en el Mundial 2026, luego de que lo hiciera en el empate 1-1 entre Arabia Saudita y Uruguay. Pero eso no es todo, pues Maurizio Marianni ya sabe lo que es pitarle a 'la tricolor'.

"El europeo ya le había dirigido a la Selección Colombia en la Copa América de 2024 en lo que fue la goleada por 5-0 sobre Panamá. Aquella vez se dio gracias al programa de intercambio de árbitros que hay entre UEFA y Conmebol!", publicó 'El VAR Central' en su cuenta oficial de Twitter.



Terna arbitral para Selección Colombia vs. República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Árbitro: Maurizio Marianni (Italia).

Maurizio Marianni (Italia). Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia).

Daniele Bindoni (Italia). Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia).

Alberto Tegoni (Italia). Cuarto árbitro: Juan Calderon (Costa Rica).

Juan Calderon (Costa Rica). Árbitro asistente de reserva: Juan Mora (Costa Rica).

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, celebra su gol en el Mundial 2026 AFP

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Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Colombia - 3 pts. (+2)

2. RD Congo - 1 pts. (0)

3. Portugal - 1 pts. )0)

4. Uzbekistán - 0 pts. (-2)

Resultados de la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026

Portugal 1-1 RD Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

La Selección Colombia celebra su victoria sobre Uzbekistán en la fecha 1 del Mundial 2026 AFP

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Programación de los partidos del grupo K del Mundial 2026

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán

Día: martes 23 de junio.

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Houston.

Colombia vs. RD Congo

Día: martes 23 de junio.

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Guadalajara.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 45, 46, 47 and 48 have been appointed. 🤝 pic.twitter.com/bkxLE3m0qE — FIFA (@FIFAcom) June 20, 2026

Fecha 3

Colombia vs. Portugal

Día: sábado 27 de junio.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Miami.

RD Congo vs. Uzbekistán

Día: sábado 27 de junio.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atlanta.