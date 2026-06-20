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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Árbitro para Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026; ya le había pitado a la 'tricolor'

Árbitro para Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026; ya le había pitado a la 'tricolor'

La FIFA dio a conocer la terna arbitral completa para este compromiso, correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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La Selección Colombia enfrentará a RD Congo en la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026
La Selección Colombia enfrentará a RD Congo en la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026
AFP

Después de haber empezado con victoria, al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán, la Selección Colombia quiere asegurar su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para ello, necesita vencer a República Democrática del Congo, el próximo martes 23 de junio, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

Justamente, sobre este compromiso, la FIFA se pronunció y dio a conocer la terna arbitral completa, encabezada por el juez central italiano, Maurizio Marianni. Los asistentes, también de dicho país, son Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, mientras que Juan Calderón y Juan Mora, de Costa Rica, completan el grupo.

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Sobre el árbitro central, el analista, José Borda, reveló que el duelo entre Colombia y RD Congo será el segundo partido que dirija en el Mundial 2026, luego de que lo hiciera en el empate 1-1 entre Arabia Saudita y Uruguay. Pero eso no es todo, pues Maurizio Marianni ya sabe lo que es pitarle a 'la tricolor'.

"El europeo ya le había dirigido a la Selección Colombia en la Copa América de 2024 en lo que fue la goleada por 5-0 sobre Panamá. Aquella vez se dio gracias al programa de intercambio de árbitros que hay entre UEFA y Conmebol!", publicó 'El VAR Central' en su cuenta oficial de Twitter.

Terna arbitral para Selección Colombia vs. República Democrática del Congo en el Mundial 2026

  • Árbitro: Maurizio Marianni (Italia).
  • Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia).
  • Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia).
  • Cuarto árbitro: Juan Calderon (Costa Rica).
  • Árbitro asistente de reserva: Juan Mora (Costa Rica).
Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, celebra su gol en el Mundial 2026
Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, celebra su gol en el Mundial 2026
AFP

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Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Colombia - 3 pts. (+2)
2. RD Congo - 1 pts. (0)
3. Portugal - 1 pts. )0)
4. Uzbekistán - 0 pts. (-2)

Resultados de la fecha 1 del grupo K del Mundial 2026

  • Portugal 1-1 RD Congo
  • Uzbekistán 1-3 Colombia
La Selección Colombia celebra su victoria sobre Uzbekistán en la fecha 1 del Mundial 2026
La Selección Colombia celebra su victoria sobre Uzbekistán en la fecha 1 del Mundial 2026
AFP

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Programación de los partidos del grupo K del Mundial 2026

Fecha 2
Portugal vs. Uzbekistán
Día: martes 23 de junio.
Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Houston.

Colombia vs. RD Congo
Día: martes 23 de junio.
Hora: 9:00 p.m.
Estadio: Guadalajara.

Fecha 3
Colombia vs. Portugal
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Miami.

RD Congo vs. Uzbekistán
Día: sábado 27 de junio.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Atlanta.

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