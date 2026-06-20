Deniz Undav se reportó en el tablero; vea acá su gol en Alemania vs. Costa de Marfil en el Mundial

Deniz Undav entró de cambio en el segundo tiempo en el partido que la Selección Alemania enfrentó a Costa de Marfil, este sábado en partido de la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026. El delantero aprovechó sus minutos en cancha, y en una de las primeras que tocó en el banco de juego, mandó el balón a guardar.

Así fue como al minuto 68, y tras una jugada colectiva de su escuadra, Undav apareció en medio de los centrales marfileños, y logró conectar el balón rumbo a la red; esto previo a un gran centro por parte de Amiri. El 1-1 parcial se subió al tanteador.

Vea acá el gol de Deniz Undav, en Alemania vs. Costa de Marfil en partido del Mundial 2026: