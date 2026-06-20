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Gol Caracol  / Deniz Undav se reportó en el tablero; vea acá su gol en Alemania vs. Costa de Marfil en el Mundial

Deniz Undav se reportó en el tablero; vea acá su gol en Alemania vs. Costa de Marfil en el Mundial

Tras una jugada colectiva de Alemania, Deniz Undav apareció en medio de los centrales marfileños, y logró conectar el balón rumbo a la red. ¡Vea acá el VIDEO del gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Deniz Undav celebra el gol que marcó con Alemania a Costa de Marfil en el Mundial 2026.
Deniz Undav celebra el gol que marcó con Alemania a Costa de Marfil en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Deniz Undav entró de cambio en el segundo tiempo en el partido que la Selección Alemania enfrentó a Costa de Marfil, este sábado en partido de la segunda jornada del grupo E del Mundial 2026. El delantero aprovechó sus minutos en cancha, y en una de las primeras que tocó en el banco de juego, mandó el balón a guardar.

Así fue como al minuto 68, y tras una jugada colectiva de su escuadra, Undav apareció en medio de los centrales marfileños, y logró conectar el balón rumbo a la red; esto previo a un gran centro por parte de Amiri. El 1-1 parcial se subió al tanteador.

Costa de Marfil vs Alemania
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Vea acá el gol de Deniz Undav, en Alemania vs. Costa de Marfil en partido del Mundial 2026:

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