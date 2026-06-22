Ancelotti y Vinícius Jr fueron protagonistas en el último entreno de Brasil; Neymar atento

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, conversó largo y tendido este lunes con Vinícius Júnior en la sesión de entrenamiento de la selección brasileña, en el Columbia Park de Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos), de la que se ausentó el portero Alisson.

El técnico italiano apoyó la mano en el hombro de su antiguo pupilo en el Real Madrid y le habló al oído, según presenció EFE. El 7 de la 'Seleção' gesticuló bastante al responder, mientras el preparador de Reggiolo le esbozaba una sonrisa.

Vinícius Júnior está siendo el gran protagonista de la Canarinha en este arranque del Mundial 2026, con dos goles y una asistencia en los dos primeros partidos ante Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

Fue el autor del tanto del empate frente los Leones del Atlas en Nueva Jersey y contra el combinado caribeño provocó el primer gol, regaló el segundo a Matheus Cunha y marcó el tercero.



Vinícius Júnior festejando anotación con Brasil, en el Mundial 2026. Foto: AFP.

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En el entrenamiento de este lunes, 'Carletto' tuvo una atención especial con la estrella brasileña, que ha prometido mostrar una versión todavía mejor el miércoles en el último partido del grupo C contra Escocia, en Miami.

Después de una temporada en blanco con el Real Madrid, 'Vini' ha asegurado que llega a esta Copa del Mundo en su mejor momento "físico y mental" y afirma que su objetivo es devolver a Brasil "a lo más alto", después de una sequía de 24 años sin un título mundial.

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Por su parte, Alisson, el portero titular de la Canarinha, no entrenó este lunes con el resto de sus compañeros y se ejercitó en el gimnasio para controlar el esfuerzo físico.

La pentacampeona del mundo lidera el grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, que en la última fecha se medirá a una Haití ya eliminada.

Viní provocó el primer gol, sirvió el segundo y marcó el tercero. El Vinícius de Brasil ya se parece al Vinícius del Real Madrid. Irrumpió este viernes en la victoria por 3-0 contra Haití en Filadelfia. La Canarinha ha tenido que esperar 51 partidos del 7 para ver su mejor versión con la selección.

Desembarcó en el Lincoln Financial Field serio y concentrado, y se marchó por la puerta grande con una actuación completa en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. Fue una exhibición ante 68.324 espectadores que anhelaban al mejor Vini, aquel que rozó el Balón de Oro hace dos años.