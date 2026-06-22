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Gol Caracol  / ¿Por qué se suspendió Francia vs. Irak, en el Mundial 2026?

¿Por qué se suspendió Francia vs. Irak, en el Mundial 2026?

Este lunes, el partido entre Francia e Irak se jugó hasta la primera mitad y posteriormente fue suspendido. Acá le contamos lo acontecido en Filadelfia.

Por: EFE
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Francia vs. Irak - Mundial 2026.
Francia vs. Irak - Mundial 2026.
AFP.

El inicio del segundo tiempo del partido entre Francia e Irak del Grupo I fue suspendido este lunes debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia (Estados Unidos).

Justo al finalizar la primera mitad, la megafonía del estadio instruyó a los hinchas a "abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto".

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Por protocolos de seguridad, una vez activado el aviso el partido debe pausarse al menos por 30 minutos.

Al descanso, Francia aventaja a Irak por 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé en el minuto 14.

Este es el primer partido que ha tenido que ser suspendido en esta Copa del Mundo a causa de la climatología, un tema que ha preocupado mucho debido a que gran parte de Estados Unidos es propensa a tormentas eléctricas en esta época del año.

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El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, en inglés) había activado un aviso de tornado para la zona de Filadelfia poco antes de la suspensión.

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