"Lo importante en Selección Colombia es que Luis Díaz se sienta cómodo, es un delantero completo"

En las horas previas al partido entre la Selección Colombia y RD Congo, por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026, el profesor Néstor Lorenzo apareció en rueda de prensa oficial organizada por la FIFA y atendió diferentes interrogantes de los periodistas de diferentes nacionalidades. Y aparte de hacer un análisis del rival africano, de referirse con relación a algunas variantes que pueda implementar y más; también salió sobre la mesa el nombre de Luis Díaz, figura de nuestro país en el triunfo 3-1 sobre Uzbekistán.

De esa manera, al entrenador argentino le preguntaron por diferentes variables que puede realizar el nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, y que hasta se le han visto en su fructífera temporada en Bayern Múnich.

Con relación a ese particular, Lorenzo comentó que "lo importante no es las veces (en las que que llegue a gol), sino cómo termina cada una de las jugadas. En el gol de Daniel Muñoz (frente a los uzbekos), 'Lucho' hizo la asistencia. No importante donde inicie, solo que el se pueda sentir cómodo. De hecho, en su anotación, terminó por el centro y eso nos da versatilidad. Luis Díaz está siendo un delantero completo".

Es evidente que muchos ojos están puestos en Díaz Marulanda, que ya marcó su primera anotación en la Copa del Mundo y que además, hizo una asistencia. Por eso, de seguro, los jugadores de RD Congo estarán tratando de controlarlo, por donde se mueva y será reto del número '7' volver a desequilibrar y aportar para una nueva victoria del seleccionado colombiano.



¿Cómo ve Néstor Lorenzo a RD Congo, próximo rival de Colombia en el Mundial 2026?

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"Hay que cuidarse de los goles y hacer más. Lo que teníamos estudiado de Congo, en la previa, había variado bastante, pero con Dinamarca y Portugal marcó algo diferente. Tiene dos delanteros importantes y evitar transiciones. Tenemos que mantener nuestro estilo", explicó Lorenzo sobre el rival de la segunda fecha del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Además de eso, el DT agregó que "tenemos una identidad de juego que la tenemos que respetar. Hasta ahora, no nos han lastimado con pelotas aéreas. No es que pondremos gente alta para evitar la pelota parada, seguiremos siendo fieles a lo nuestro".

