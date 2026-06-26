Argelia vs. Austria: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo J del Mundial 2026

Las selecciones de Argelia y Austria se pondrán cara a cara este sábado, en un encuentro que decidirá cuál de las dos se quedará con el segundo lugar del Grupo J de la Copa del Mundo.

Disputadas dos jornadas, Argentina con dos victorias se aseguró la primera posición, y Jordania con dos derrotas se quedó sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Mientras tanto, Argelia y Austria suman tres puntos cada una con un mejor saldo de gol para los europeos.



Acción de juego en el duelo entre Argelia vs. Jordania, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

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Sea cual sea el resultado, cualquiera de estos equipos abandonará el estadio de Kansas City sin conocer a su próximo rival, ya que para eso deberán esperar por los encuentros del próximo sábado.

Sí es un hecho que Argentina se medirá con el segundo del Grupo H, y la selección que acabe segundo se enfrentará al primer equipo de esa misma zona, integrada por España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

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Impulsada por su victoria sobre Jordania con remontada incluida, Argelia saltará al campo de juego seguramente con el mismo once que jugó ese partido, con Luca Zidane en portería.

Esto mantendrá entre los titulares al exjugador de Manchester City, Riyad Mahrez, quien en la derrota frente a Argentina fue suplente y sólo disputó 26 minutos.

También a Ramiz Zerrouki, amonestado en el último juego y con opciones de perderse un eventual partido de dieciseisavos si su equipo avanza y él ve una nueva cartulina amarilla.

Austria quiere ese segundo puesto del grupo

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Del otro lado, la correosa Austria estará liderada por dos de sus principales figuras: el central que acaba de dejará Real Madrid como jugador libre David Alaba y el centrocampista de Borussia Dortmund Marcel Sabitzer.

En tanto, el atacante de 37 años, Marco Arnautovic, probablemente vuelva a iniciar el juego en el banquillo y en la segunda parte salte el campo de juego en el equipo caracterizado por el 'gegenpresing', una asfixiante presión tras pérdida que ha exhibido en sus encuentros ante Jordania y Argentina.

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Tanto Sabitzer como los defensores Stefan Posch y Konrad Laimer vieron la cartulina amarilla y una más los dejaría afuera de un posible cruce de dieciseisavos de final.

De esta forma, ambos equipos se preparan para un juego que marcará el boleto de uno a la próxima ronda y dejará al otro aguardando, aunque con posibilidades de pasar también.

La Selección Austria y su formación en su debut en el Mundial 2026 contra Jordania. Foto: AFP

Alineaciones probables:

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri.

Seleccionador: Vladimir Petkovic (SUI-BIH).

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Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer y Micael Gregoritsh.

Seleccionador: Ralf Rangnick (GER).

Argelia vs. Austria: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026

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