Jordania vs. Argentina, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo J del Mundial 2026

Clasificada como primera de grupo por adelantado, la Selección Argentina aprovechará el sábado su partido frente a Jordania, ya eliminada, para dar oportunidades a los jugadores que no han tenido protagonismo en las dos primeras jornadas, con Julián Álvarez, centro de la polémica esta semana, como foco de atención.

Argentina exhibe su fondo de armario. Lionel Scaloni ya confirmó, tras la victoria frente a Austria, que tratará de darle la oportunidad, en la medida de lo posible, a los que por el momento han tenido un papel secundario en el Mundial 2026 y el cierre de la fase de grupos es la ocasión propia.

Las dudas en la 'albiceleste'

Con la duda de si el meta seguirá siendo Emiliano 'Dibu' Martínez, que podría ser sustituido por Gerónimo Rulli o Juan Musso, Scaloni podría remozar la defensa al completo, con Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico en las bandas, tras recuperarse de sus dolencias, y Nicolás Otamendi por el lesionado Cristian Romero. Marcos Senesi, que fue llamado a última hora para sustituir a Leonardo Balerdi, sería el segundo zaguero central en lugar de Lisandro Martínez.



La Selección Argentina juega frente a Austria en el Mundial 2026. Foto: AFP

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En el centro del campo, Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Nico González pueden dar descanso a una línea que ha sumado muchos minutos, más Julián Álvarez, en ataque.

Luego está la cuestión de Lionel Messi. ¿Debe aprovechar Scaloni para darle descanso, teniendo en cuenta que no volverá a jugar hasta 5 días después, los dieciseisavos en Miami, o mantenerlo en el equipo para seguir haciendo historia y ante el acoso en la carrera por la Bota de Oro de Kylian Mbappé y Erling Haaland?

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Técnico y jugador podrían haber consensuado una solución salomónica; que juegue pero no todo el partido. Está por ver si al principio o como relevo.

El foco, sin embargo, recae sobre Julián Alvarez, protagonista de un terremoto, tras manifestar después del partido contra Austria su intención de salir del Atlético de Madrid, para "cumplir un sueño".

Sus declaraciones provocaron una dura respuesta del club 'rojiblanco' al Barcelona -"nos ha faltado al respeto"-, supuesto destino, y un aviso al jugador.

"Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros”, dijo a la Agencia EFE Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético.

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Cinco días después, el delantero de la 'albiceleste' regresa a Dallas para mostrar cuál es su momento físico y anímico.

Lastrado por una lesión muscular en el tramo final de la temporada, que retrasó su puesta a punto, la 'Araña' ha jugado poco más de una hora en el Mundial 2026, siempre como suplente de Lautaro Martínez. Ahora, tiene que demostrar que está para discutirle el puesto al 'Toro', que no le ha afectado todo el ruido que le acompaña y, sobre todo, para volver a marcar enfundado en la Albiceleste, porque después de haber sido vital en la conquista del título mundial, lleva desde el 5 de junio de 2025 sin marcar con Argentina en un partido oficial.

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Jordania, a despedirse con decoro

Para Jordania, el partido contra Argentina es una fiesta en la despedida de su único Mundial. Enfrentarse a la campeona del mundo, a Messi, un jugador al que idolatran los propios futbolistas jordanos, es el mejor regalo posible.

Dirigidos por Jamal Sellami, primer marroquí que disputa una Copa del Mundo como jugador (1998) y entrenador (2026), los jordanos no han desentonado, pese a ser derrotados por Austria (3-1) y Argelia (2-1).

"Enfrentarnos a Argentina es una oportunidad para nosotros. Es una oportunidad para rendir bien ‌y dejar una gran huella digna del fútbol jordano", ha dicho sobre el partido Sellami.

Jordania perdió por lesión a Ibrahim Sabra por grave lesión, antes del Mundial. Foto: AFP

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Alineaciones probables:

Jordania: Jamal Sellami; Saleem Obaid, Abdallah Al Fakhori, Odeh Fakhoury, Mohammad Al Daoud; Mohammad Abu Ghoush, Ibrahim Sadeh Raja'ei Ayed, Mohammad Abu Hasheesh, Nour Bani Ateyah; Ali Azaizeh; Mohammad Abu Al Nadi.

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Seleccionador: Jamal Sellami (MAR).

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Nico González; Leo Messi, Julián Alvarez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Jordania vs. Argentina, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Día: sábado 27 de junio del 2026.

sábado 27 de junio del 2026. Jornada: tercera fecha del grupo J.

tercera fecha del grupo J. Hora: 9:00 de la noche (Colombia)

9:00 de la noche (Colombia) Árbitro: István Kovács (Rumanía).

István Kovács (Rumanía). Estadio: AT&T de Arlington.

AT&T de Arlington. TV: DSports - DGO.

DSports - DGO. ONLINE: www.golcaracol.com